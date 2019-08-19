Богомолов не исключил, что Собчак сыграет роль в его фильме

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Режиссер Константин Богомолов готов поработать с журналисткой Ксенией Собчак как с актрисой в своем кинопроекте, сообщил он в интервью ТАСС.

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"Если бы Ксения [Собчак] захотела, с удовольствием поработал бы с ней как с актрисой", - сказал Богомолов, уточнив, что предложил бы журналистке роль в кино, так как в театре она "вряд ли будет играть". "Все-таки театр - сфера специфическая. Здесь требуется иной подготовительный этап - длительный", - пояснил режиссер.

Богомолов также отметил, что совместных творческих планов с Собчак у него пока нет. "На самом деле, считаю Ксению очень способным человеком. <...> Она разносторонняя, талантливая и амбициозная. Думаю, у нее многое еще впереди", - поделился режиссер.

Богомолов в 1997 году окончил филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, в 2003 - ГИТИС. В числе его работ - спектакли "Театральный роман, или Записки покойника" по Михаилу Булгакову, "Много шума из ничего" Шекспира, "Гаргантюа и Пантагрюэль" по мотивам романа Франсуа Рабле, "Идеальный муж. Комедия" по произведениям Уайльда, поставленные на сценах разных театров, в том числе МХТ им. Чехова и Театра наций. Режиссер неоднократно номинировался на премию "Золотая маска", в 2014 году был удостоен "Приза критики" фестиваля "Золотая маска" за создание спектакля "Идеальный муж. Комедия".

С июня 2019 года занимает пост художественного руководителя Театра на Малой Бронной. В 2019 году Богомолов дебютировал в жанре многосерийного кино, выступив режиссером сериала "Содержанки". Также готовится к выходу его фильм "Настя" по рассказу Сорокина.