Гавана открыла сезон карнавальных шествий

ГАВАНА, 19 августа. /Корр. ТАСС Евгений Задорожный/. В Гаване в прошедшие выходные начался традиционный сезон карнавальных шествий. Об этом гостей и жителей кубинской столицы возвестил выстрел из пушки старинной крепости Сан-Карлос-де-ла-Кабанья.

Несмотря на то, что гулянья пришлось перенести на один день из-за сильного дождя и ветра, открытие карнавального сезона прошло особенно ярко, поскольку было посвящено сразу трем датам: 500-летию Гаваны, 60-летию танцевальной труппы "Гуарачерос де Регла" и 100-летию кубинского певца и композитора Бенни Море.

На набережной Малеконе собрались десятки тысяч человек. Под звуки оркестров вдоль зрительских трибун ехали "карросы" - ярко украшенные многоярусные платформы с группами танцоров. Вслед за ними шли так называемые компарсы - музыкально-танцевальные коллективы, прибывшие из разных уголков страны. В нынешнем карнавале принимают участие 14 "каррос" и 18 "компарс", среди них - труппа гаванского кабаре "Тропикана".

Судьи оценивают украшение каждой платформы и выступление каждого коллектива. Для гостей и участников праздника установлены многочисленные киоски с едой, пивом, ромом и газировкой.

Завершающиеся далеко за полночь карнавальные шествия привлекают тысячи туристов. Праздник проходит не только на Малеконе: на площадях и в парках в разных районах Гаваны сооружены танцплощадки, где выступают популярные на острове музыкальные группы и оркестры.

В этом 2019 состоится в общей сложности пять карнавальных представлений. Последнее из них намечено на 25 августа. А спустя два дня на Малеконе пройдет не менее красочный детский карнавал, который подведет итог летним школьным каникулам.

Карнавалы на Кубе

Как утверждают историки, первый карнавал состоялся в Гаване еще в конце XVII века. Изначально праздник отмечался в феврале, однако после победы революции в 1959 году его перенесли на конец лета, когда заканчивается сезон уборки сахарного тростника.

Раньше одной из особенностей карнавала было избрание королевы или, как ее впоследствии называли, звезды карнавала. Эта церемония пользовалась огромной популярностью и транслировалась по телевидению на всю страну, однако затем традиция была утрачена.

В начале девяностых годов прошлого века с развалом соцлагеря и разразившимся на острове кризисом проведение гаванских карнавалов временно прекратилось. Лишь в начале XXI века власти возобновили традицию.

Нехватка средств не позволяет Гаване соперничать с карнавалами в Рио-де-Жанейро. Тем не менее гаванцы очень любят свой праздник и готовятся к нему несколько недель или даже месяцев, а установленные на набережной трибуны заняты зрителями на протяжении всей карнавальной поры.

Уличные шествия проводятся не только в Гаване, но и в ряде других кубинских городов, в частности, в Сантьяго-де-Куба, карнавалы которого пользуются особой славой на острове.

Свой карнавал - так называемые парранды - проходит в декабре, в канун католического Рождества, в городке Ремедиос, расположенном в центральной провинции Вилья-Клара в 320 км к востоку от Гаваны. Парранды являются одним из старейших и самых массовых кубинских праздников. Посмотреть на красочные торжества в Ремедиос съезжаются тысячи людей со всей страны. В 2013 году парранды были провозглашены культурным достоянием Кубы.