Фирма "Мелодия" выпустила запись пяти концертов Вивальди и Баха на диске

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Музыкальная фирма "Мелодия" выпустила диск с записями концертов Антонио Вивальди и Иоганна Себастьяна Баха в исполнении российского виолончелиста, заслуженного артиста России, профессора Александра Загоринского и норвежского пианиста, дважды лауреата премии Грига, профессора Национальной академии Грига в Осло Эйнара Стин-Ноклеберга. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе компании.

"Каждый из музыкантов выступает в сольно-концертном амплуа. В исполнении Александра Загоринского звучат два виолончельных концерта Антонио Вивальди, - сказали в пресс-службе. - Эйнар Стин-Ноклеберг, известный прежде всего исполнением романтического репертуара, нередко обращается и к творчеству Баха, демонстрируя тонкое чувство стиля и глубоко погружаясь в мир музыки барокко. В его исполнении звучат три концерта для клавира с оркестром великого лейпцигского кантора".

Композиции на диске выстроены "как диалог немецкого и итальянского барокко" - концерты Баха и Вивальди звучат поочередно. В записи принял участие камерный оркестр Вологодской филармонии под управлением Александра Лоскутова.

Цифровое издание уже доступно в iTunes, Apple Music и других сервисах.