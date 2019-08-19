Репортаж с той стороны грязи: как фестиваль Alfa Future People проверял на выносливость

Первое, что слышал, наверное, каждый посетитель фестиваля Alfa Future People по приезде в Нижний Новгород: "Готовьтесь — на поле по колено грязи". Никаких преувеличений, это была не просто сырая трава: дождь шел несколько дней и ночей подряд, размыв поле практически полностью. Сапоги и дождевики стали местной валютой, самым дорогим продуктом, посетители были готовы разорвать друг друга за бесплатные партнерские модели. Последнее — это шутка, конечно, но что прилавки с непромокаемой обувью по невысокой цене опустели быстро и получить заветные ботиночки удалось, вероятно, только девушкам с маленьким размером ноги, не смешно. Помочь неподготовленным посетителям вызывались местные жители, которые продавали обувь рядом с главным входом (правда, втридорога).

Самый большой фестиваль электронной музыки, русскую Ибицу, один из самых дорогих смотров в России в этом году прозвали Aqua Future People. Старожилы AFP переговаривались друг с другом, что на поле обстановка еще хуже, чем это было в 2017 году (тогда погода тоже не радовала), — затоплены спортивные площадки, палаточные зоны, пострадал фуд-корт, вход на фестиваль. Короче говоря, большая часть поля оказалась под толстым слоем грязи. То, что падало, становилось безвозвратно потерянным, а тот, кто падал, получал статус "веселой хрюшки" и шел успокаивать свою душеньку ближайшими бесплатными напитками. Чтобы, несмотря на все это, можно было танцевать, организаторы заботливо застелили зоны перед каждой сценой толстым настилом.

Дождевики, которые обычно выглядят как безразмерные мешки, не помешали посетителям продемонстрировать свои костюмы будущего. Девушки нанесли яркий футуристический макияж из блесток, огромных ресниц, каких-то самых невообразимых узоров на лице, сделали прически с разноцветными прядями. Кто-то просто пришел в готовом костюме (например единорога), а кто-то придумал его прямо на месте. Один из гостей, одетый с ног до головы в белый спецкостюм, похожий на скафандр, под всеобщее улюлюканье и собственный дикий крик радостно вбежал в лужу глубиной около полуметра.

Открытие стало первой квинтэссенцией всеобщей радости и восторга. Масштабная девятиэтажная сцена ожила в 21:00, освещая огнями небо и огромную многотысячную толпу. Под продолжительный фейерверк началось выступление одного из хедлайнеров — Лироя Торнхилла, британского диджея и в прошлом участника группы The Prodigy. Для ценителей электронной музыки это оказалось настоящим подарком: услышать треки легендарной троицы вживую и раньше было роскошью, после последних же трагических событий (ухода из жизни одного из участников коллектива Кита Флинта в марте 2019 года) застать их хиты лайв, скорее всего, вовсе будет невозможно. У посетителей AFP был этот шанс — оторваться под Smack My Bitch Up или Omen. Кроме этого, Торнхилл порадовал всех ремиксами на золотую классику рока: треки групп Nirvana и Red Hot Chili Peppers.

Интересная тенденция: многие музыканты в этом году отдавали предпочтение трекам, которые были популярны пять-шесть лет назад. Главная сцена оказалась концентрацией мультижанровой музыки и будто старалась подстроиться подо всех, быть доступной, отчего многие отдавали предпочтение проверенным временем хитам и направлениям. Самая же красота, искусство для гурманов и эстетов, спряталась на окраине форума. Один из самых необычных диджеев современности — датский музыкант Би Свендсен — выступал на небольшой сцене "Тундра". Его сочетание электроники и этники (ситара, банджо и национальных духовых инструментов) сотворило свой особый эйфоричный островок спокойствия и умиротворения.

Именно эти исполнители помогли смириться с тем, что деньги и силы потрачены на выходные в таких спартанских условиях. В перерывах между диджейскими сетами гости развлекались на площадке с игровыми приставками — изучали последние продукты для PlayStation 4 (например, "Жизнь после", которая вышла в апреле этого года) и игры с технологией VR. В шатре было несколько вариантов полного погружения в виртуальную реальность — от самых обычных шутеров, где нужно бороться с пришельцами, до криминального экшена в духе бандитских разборок в казино. Можно было перекусить на фуд-корте, наслаждаясь видами пасмурного поля и лужи, которая по размерам могла сравниться с мини-прудом. Работал небольшой кинотеатр, где крутили сериал "Клиника", рядом расположился ларечек с пиццей, которую готовили по специальному рецепту.