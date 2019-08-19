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Репортаж с той стороны грязи: как фестиваль Alfa Future People проверял на выносливость

© Михаил Солунин/ТАСС
Aqua Future People, треки The Prodigy, сила любви, красота музыки, грязь, слезы, нежность, будущее — это если описывать форум кратко

Первое, что слышал, наверное, каждый посетитель фестиваля Alfa Future People по приезде в Нижний Новгород: "Готовьтесь — на поле по колено грязи". Никаких преувеличений, это была не просто сырая трава: дождь шел несколько дней и ночей подряд, размыв поле практически полностью. Сапоги и дождевики стали местной валютой, самым дорогим продуктом, посетители были готовы разорвать друг друга за бесплатные партнерские модели. Последнее — это шутка, конечно, но что прилавки с непромокаемой обувью по невысокой цене опустели быстро и получить заветные ботиночки удалось, вероятно, только девушкам с маленьким размером ноги, не смешно. Помочь неподготовленным посетителям вызывались местные жители, которые продавали обувь рядом с главным входом (правда, втридорога). 

Описание
© Михаил Солунин/ТАСС

Самый большой фестиваль электронной музыки, русскую Ибицу, один из самых дорогих смотров в России в этом году прозвали Aqua Future People. Старожилы AFP переговаривались друг с другом, что на поле обстановка еще хуже, чем это было в 2017 году (тогда погода тоже не радовала), — затоплены спортивные площадки, палаточные зоны, пострадал фуд-корт, вход на фестиваль. Короче говоря, большая часть поля оказалась под толстым слоем грязи. То, что падало, становилось безвозвратно потерянным, а тот, кто падал, получал статус "веселой хрюшки" и шел успокаивать свою душеньку ближайшими бесплатными напитками.

Чтобы, несмотря на все это, можно было танцевать, организаторы заботливо застелили зоны перед каждой сценой толстым настилом. 

Описание
© Михаил Солунин/ТАСС

Дождевики, которые обычно выглядят как безразмерные мешки, не помешали посетителям продемонстрировать свои костюмы будущего. Девушки нанесли яркий футуристический макияж из блесток, огромных ресниц, каких-то самых невообразимых узоров на лице, сделали прически с разноцветными прядями. Кто-то просто пришел в готовом костюме (например единорога), а кто-то придумал его прямо на месте. Один из гостей, одетый с ног до головы в белый спецкостюм, похожий на скафандр, под всеобщее улюлюканье и собственный дикий крик радостно вбежал в лужу глубиной около полуметра. 

© Кадрия Садыкова/ТАСС

Открытие стало первой квинтэссенцией всеобщей радости и восторга. Масштабная девятиэтажная сцена ожила в 21:00, освещая огнями небо и огромную многотысячную толпу. Под продолжительный фейерверк началось выступление одного из хедлайнеров — Лироя Торнхилла, британского диджея и в прошлом участника группы The Prodigy.

Для ценителей электронной музыки это оказалось настоящим подарком: услышать треки легендарной троицы вживую и раньше было роскошью, после последних же трагических событий (ухода из жизни одного из участников коллектива Кита Флинта в марте 2019 года) застать их хиты лайв, скорее всего, вовсе будет невозможно. У посетителей AFP был этот шанс — оторваться под Smack My Bitch Up или Omen. Кроме этого, Торнхилл порадовал всех ремиксами на золотую классику рока: треки групп Nirvana и Red Hot Chili Peppers. 

Описание
© Михаил Солунин/ТАСС

Интересная тенденция: многие музыканты в этом году отдавали предпочтение трекам, которые были популярны пять-шесть лет назад. Главная сцена оказалась концентрацией мультижанровой музыки и будто старалась подстроиться подо всех, быть доступной, отчего многие отдавали предпочтение проверенным временем хитам и направлениям. Самая же красота, искусство для гурманов и эстетов, спряталась на окраине форума. Один из самых необычных диджеев современности — датский музыкант Би Свендсен — выступал на небольшой сцене "Тундра". Его сочетание электроники и этники (ситара, банджо и национальных духовых инструментов) сотворило свой особый эйфоричный островок спокойствия и умиротворения. 

© Кадрия Садыкова/ТАСС

Именно эти исполнители помогли смириться с тем, что деньги и силы потрачены на выходные в таких спартанских условиях. 

В перерывах между диджейскими сетами гости развлекались на площадке с игровыми приставками — изучали последние продукты для PlayStation 4 (например, "Жизнь после", которая вышла в апреле этого года) и игры с технологией VR. В шатре было несколько вариантов полного погружения в виртуальную реальность — от самых обычных шутеров, где нужно бороться с пришельцами, до криминального экшена в духе бандитских разборок в казино. Можно было перекусить на фуд-корте, наслаждаясь видами пасмурного поля и лужи, которая по размерам могла сравниться с мини-прудом. Работал небольшой кинотеатр, где крутили сериал "Клиника", рядом расположился ларечек с пиццей, которую готовили по специальному рецепту.

Описание
© Михаил Солунин/ТАСС

Конечно, отсутствие солнца и тепла не могли не расстраивать, но именно такие моменты учат быть оптимистами и получать удовольствие от того, что происходит. Если ты уже в поле за несколько десятков километров от города, по колено в грязи, просто расслабься и наслаждайся.

Кадрия Садыкова

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