Сергей Пускепалис представлен в качестве нового худрука Волковского театра

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Заместитель министра культуры РФ Николай Овсиенко в понедельник представил коллективу Российского государственного академического театра драмы имени Волкова в Ярославле нового художественного руководителя Сергея Пускепалиса.

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"Приказом Министерства культуры РФ художественным руководителем назначен Сергей Пускепалис. <...> Думаю, с новым художественным руководителем у вашего театра все получится", - сказал замминистра.

Пускепалис ранее занимал должность заместителя художественного руководителя МХАТ имени Горького. 16 августа он стал победителем конкурса концепций развития театра драмы им. Федора Волкова в Ярославле.

О театре

Театр имени Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле, назван в честь основателя, купеческого сына Федора Волкова, режиссера, актера, художника, предпринимателя.

Ранее между директором театра Алексеем Туркаловым и художественным руководителем Евгением Марчелли произошел конфликт. В начале июля 2019 года министр культуры РФ Владимир Мединский заявил об увольнении Туркалова и объявил выговор Марчелли, после чего тот написал заявление об уходе по собственному желанию. Позднее Минкультуры объявило конкурс концепций развития театра.