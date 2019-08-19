{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сергей Пускепалис представлен в качестве нового худрука Волковского театра

Он был выбран по итогам конкурса концепций развития театра

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Заместитель министра культуры РФ Николай Овсиенко в понедельник представил коллективу Российского государственного академического театра драмы имени Волкова в Ярославле нового художественного руководителя Сергея Пускепалиса.

На эту тему
Биография заслуженного артиста России Сергея Пускепалиса

"Приказом Министерства культуры РФ художественным руководителем назначен Сергей Пускепалис. <...> Думаю, с новым художественным руководителем у вашего театра все получится", - сказал замминистра.

Пускепалис ранее занимал должность заместителя художественного руководителя МХАТ имени Горького. 16 августа он стал победителем конкурса концепций развития театра драмы им. Федора Волкова в Ярославле.

О театре

Театр имени Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле, назван в честь основателя, купеческого сына Федора Волкова, режиссера, актера, художника, предпринимателя.

Ранее между директором театра Алексеем Туркаловым и художественным руководителем Евгением Марчелли произошел конфликт. В начале июля 2019 года министр культуры РФ Владимир Мединский заявил об увольнении Туркалова и объявил выговор Марчелли, после чего тот написал заявление об уходе по собственному желанию. Позднее Минкультуры объявило конкурс концепций развития театра.

Теги
РоссияЯрославская область
Команда из России стала победителем на фестивале фейерверков в Москве
Всего в конкурсе принимали участие команды из восьми стран
Читать полностью