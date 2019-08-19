Команда из России стала победителем на фестивале фейерверков в Москве

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Команда пиротехников из России "Большой праздник" признана лучшей на Международном фестивале фейерверков "Ростех", который прошел в Братеевском каскадном парке в Москве 17 и 18 августа. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

"1 место - Россия, 2 место - Португалия, 3 место - Италия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что жюри оценивало целостность композиции, синхронность залпов и музыкального сопровождения, темпоритм, "пиротехнические ноу-хау", а также соответствие выступления заданным техническим параметрам - времени и калибров зарядов. Победители стали обладателями золотой, серебряной и бронзовой статуэтки "Ассоль", изображающей девушку с фейерверком.

Всего в конкурсе принимали участие команды из восьми стран мира: Аргентины, Италии, Испании, Канады, Пакистана, Португалии, России и Франции. Выступление каждой длилось около 10 минут.

Согласно информации на сайте, группа компаний "Большой Праздник" существует с 1993 года, команда провела более 8 тыс. шоу по всему миру и неоднократно становилась победителем и призером международных фестивалей в Барселоне, Шанхае, Загребе, Москве и многих других городах России и мира.