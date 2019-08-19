В горном селе Северной Осетии впервые за его 120-летнюю историю появится дом культуры

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 августа. /ТАСС/. Первый дом культуры появится до конца 2019 года в селе Ахсарисар Северной Осетии по нацпроекту "Культура". Как сообщил ТАСС министр культуры республики Эльбрус Кубалов, в 2020 году в регионе будет построено еще восемь домов культуры, на эти цели будет направлено более 100 млн рублей.

"Строительство дома культуры в селе Ахсарисар Ирафского района ведется по нацпроекту "Культура". В этом году мы сдадим его в эксплуатацию. Это будет радостным и долгожданным событием для жителей и гостей населенного пункта, где он строится впервые за всю историю существования села с 1899 года", - сказал Кубалов.

Дом культуры будет рассчитан на 100 мест. Всего в селе Ахсарисар в настоящее время проживает около 330 человек. Оно является популярным среди туристов, которые проезжают через него, чтобы увидеть достопримечательности Дигорского ущелья. В частности, там находится национальный парк "Алания".

"Нам очень важно было добиться строительства дома культуры в Ахсарисар. Теперь там появится возможность проводить различные мероприятия, которые будут также способствовать развитию туристической привлекательности", - отметил министр.

Кроме того, в текущем году появится дом культуры на 300 мест в селе Заманкул - он будет построен на месте старого, долгое время находившегося в ветхом состоянии. До конца года будут отремонтированы дома культуры в селах Фарн, Новый Урух, Нарт и поселке Мизур. На все мероприятия по нацпроекту выделено в этом году порядка 83 млн рублей.

Нацпроект "Культура" разработан на период до 2024 года. Он состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей).