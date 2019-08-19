В Севастополе создадут Российскую государственную художественную галерею

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился создать в Севастополе Российскую государственную художественную галерею. Документ от 9 августа 2019 года опубликован на официальном портале правовой информации. Музей будет создан в форме федерального государственного бюджетного учреждения культуры.

Основными целями деятельности учреждения станут выявление, собирание, хранение и изучение музейных предметов и коллекций.

Министерству культуры РФ будут переданы полномочия учредителя галереи. Ведомство должно будет за два месяца со дня подписания распоряжения зарегистрировать учреждение и утвердить его устав.

Для галереи будет построено отдельное здание, на него у музейного учреждения будет оформлено право оперативного управления. До ввода в эксплуатацию нового комплекса галерея будет находиться в Севастополе по адресу ул. Терещенко, д. 12 - в помещениях Главного управления культуры правительства города. Пользоваться этими помещениями галерея будет безвозмездно.