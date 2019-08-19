Старинные башни начали реставрировать в горах Чечни

ГРОЗНЫЙ, 19 августа. /ТАСС/. Боевую и жилую башни XIV-XVI веков начали реставрировать в Галанчожском районе Чечни, работы планируется завершить до конца года. Об этом сообщил в понедельник ТАСС директор ГБУ "Аргунский государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник" Рамзан Хаджиев.

"Начата работа по реставрации объектов культурного наследия на территории Хайбах, на данный момент восстанавливают два объекта - боевая башня номер №1 и жилая башня №1. Они датируются XIV-XVI веками. Находятся в федеральной собственности, но имеют региональное значение", - отметил собеседник ТАСС, добавив, что завершить реставрацию планируется до конца 2019 года, который объявлен в республике Годом Галанчожского района.

По его словам, также в горном районе планируют провести реконструкционные работы на объектах в Эгичож, Ялхарой и Цечу Ахке. "После 1944 года в этом районе постоянного населения не было, но башни разрушались временем, стихиями, а также целенаправленным человеческим вмешательством. Любое культурное наследие имеет для нашего народа большое значение, это наша история и наши корни. Тем более Галачожский район считается колыбелью нашего народа", - добавил он.

Галанчожский район располагается в горах на юго-западе Чечни, к югу от крупного села Ачхой-Мартан. Как административно-территориальная единица существовал в 1925-1944 годах, был воссоздан в 2012 году. В настоящее время правительством Чечни разработана комплексная программа по восстановлению района, в рамках которой планируется создать семь муниципальных образований с инфраструктурой и домами для тех, кто вернется в родовые села.