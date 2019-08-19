Кевин Смит снимет для Netflix аниме по мультсериалу "Хи-Мэн"

Американский актер, сценарист и режиссер Кевин Смит работает над аниме по мультсериалу "Хи-Мэн" под названием "Повелители Вселенной: Откровение", сообщает издание Variety.

Смит выступит шоураннером и исполнительным продюсером.

"Я очень благодарен Mattel TV и Netflix за то, что они доверили мне секреты не только Грейсколла, но и всей Вселенной. В "Откровении" мы начинаем с того же места, где завершилась классическая эра - расскажем эпическую историю последней битвы Хи-Мэна и Скелетора", - приводит журнал слова режиссера.

Производством аниме займется Mattel TV при участии вице-президента компании Роб Дэвид. Сценарий напишут Эрик Караско, Тим Шэридан, Дия Мишра и Марк Бернардин.

Мультсериал "Хи-Мэн", основанный на серии игрушек "Властелины вселенной" компании Mattel, выходил в США с 1983 по 1985 годы. В центре сюжета - планета Вечность, которую пытается захватить колдун Скелетор вместе со своими помощниками. Им противостоят Хи-Мэн и его друзья.