Пускепалис предложил включить посещение Волковского театра в маршрут "Золотого кольца"

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Новый художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы им. Федора Волкова в Ярославле Сергей Пускепалис предложил включить его посещение в комплекс туристических маршрутов "Золотое кольцо". Об этом сообщил в понедельник замминистра культуры РФ Николай Овсиенко, представляя Пускапелиса труппе театра.

"Мне глубоко симпатично, то, что им [Пускепалисом] задумано. Волковский театр должен стать самостоятельной точкой притяжения всего туристического потока "Золотого кольца". Это очень важная и интересная идея, думаю, и руководство области, и руководство министерства культуры, и руководство театра - мы все над этим поработаем. Действительно, любому туристу должно быть интересно специально заехать в Ярославль, остаться здесь на ночь, и сходить на спектакль Волковского театра", - сказал Овсиенко.

Замминистра культуры выразил надежду, что реализация планов Пускепалиса поможет Волковскому театру увеличить число зрителей до уровня 1989 года, когда его посетили 260 тыс. человек. В 2018 году на спектаклях театра побывали 100 тыс. зрителей.

"Золотое кольцо России" - комплекс туристических маршрутов, проходящих по древним русским городам, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры. Первоначально в "Золотое кольцо" входили восемь городов: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир. В 2018 году в маршрут был включен Углич.

Актер и режиссер Сергей Пускепалис ранее занимал пост заместителя художественного руководителя МХАТ имени Горького, 16 августа он стал победителем конкурса концепций развития театра драмы им. Федора Волкова в Ярославле.

Театр имени Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле, назван в честь основателя, купеческого сына Федора Волкова, режиссера, актера, художника, предпринимателя.