Новый худрук Волковского театра создаст в труппе художественный совет

"У вас будут бюллетени с фамилиями творческого состава, тех, кто выходит на сцену. Просьба написать одну фамилию, кого вы хотите видеть в составе худсовета. Я внимательно изучу эти записки и потом обнародую состав этого художественного совета, который будет активно участвовать в жизни нашего театра", - сказал Пускепалис, выступая перед труппой.

Он добавил, что намерен полагаться в работе театра на коллективную ответственность и взаимную поддержку.

"Театр дело веселое и ответственное, и эти компоненты должны регулировать отношения внутри театра. Недаром Константин Сергеевич [Станиславский] свои научные труды о механизме, механике, биомеханике театрального дела все-такие закончил книгой "Этика". Это очень важно, потому что работаем мы тут не только индивидуально, - это коллектив, атмосфера, благожелательность, потому что при выходе на сцену мы, как пилоты истребителя, должны знать, что у нас надежные механики, которые готовят этот спектакль, и мы, вылетая на это боевое задание, должны быть в них уверены. А они должны быть в нас уверены, и тогда мы - боевая единица", - сказал Пускепалис.

Актер и режиссер Сергей Пускепалис ранее занимал пост заместителя художественного руководителя МХАТ имени Горького, 16 августа он стал победителем конкурса концепций развития театра драмы им. Федора Волкова в Ярославле. Театр имени Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле, назван в честь основателя, купеческого сына Федора Волкова, режиссера, актера, художника, предпринимателя.