Петербургская филармония подтвердила смерть заслуженного артиста РФ Михаила Романова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д. Д. Шостаковича подтвердила смерть заслуженного артиста РФ Михаила Романова. Как сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения, филармония будет участвовать в организации похорон музыканта.

"Михаил Борисович скоропостижно скончался вчера. Это был прекрасный человек. Для оркестра это, безусловно, тяжелая утрата. Кроме прекрасных человеческих качеств, он был заслуженным работником и высоким профессионалом", - сказала собеседница агентства.

В пресс-службе отметили, что Романов состоял в штате заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра филармонии. "Филармония будет участвовать в похоронах, во всех сопутствующих расходах тоже готовы всячески помочь", - сказали в учреждении.

Источник в экстренных службах сообщал ТАСС, что тело Романова было обнаружено на улице Белышева в Невском районе Петербурга 18 августа. По предварительным данным, артист скончался после падения с балкона многоэтажного дома.