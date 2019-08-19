В Москве пройдет выставка, которая объединит более 100 частных музеев

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Музеи самовара, мыла, железа, фарфора, каллиграфии и еще более 100 частных собраний примут участие в выставке "Частные музеи России. Самородки России", которая пройдет в Сокольниках 7-8 сентября. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба организаторов мероприятия.

"7-8 сентября в выставочном центре "Сокольники" пройдет уникальная выставка "Частные музеи России. Самородки России". Впервые в истории на одном выставочном пространстве будут представлены коллекции более 100 частных музеев со всей России, от Камчатки до Калининграда", - говорится в сообщении. Вход на выставку будет бесплатным.

Среди участников: Музей столярных инструментов (Пушкино), музей "Железное царство" (Красногорск), Военный музей Карельского перешейка (Выборг), Театр-музей Ильи Муромца (Муром), Музей козла (Тверь), Музей истории телефонов (Санкт-Петербург), Боровский музей-дом купечества и старообрядчества (Калужская обл.) и др. Цель экспозиции - показать все многообразие культуры России, приобщить к традициям и открыть новые знания об истории, географии и культуре страны. В программе лекции, мастер-классы, тематические конференции и круглые столы.

"Совместная экспозиция соберет несколько тысяч уникальных экспонатов, многие из которых никогда не были представлены в Москве. Музей мыла из города Шуя Ивановской области расскажет все об истории мыловарения и покажет мраморного Мойдодыра XIX века и многочисленные сорта мыла. Знаменитый Музей дулевского фарфора из Московской области покажет богатейшую коллекцию фарфоровых изделий, произведенных на заводе. Музей "Радуга самоцветов" из маленького бурятского города Усть-Баргузин привезет разнообразные камни и минералы, кусочки окаменевших деревьев со следами древних растений", - сообщают организаторы.

Также гости выставки смогут увидеть коллекцию каллиграфических работ русской, арабской, еврейской, китайской, индийской и монгольской каллиграфии, разнообразные самовары, печатные машинки, игрушки, сыры и др.

"Подобная выставка проводится в России впервые, и для нас огромная гордость, что уже в первом проекте о своем желании принять участие заявили более 100 музеев из всех регионов РФ. Чтобы лично посетить все эти музеи, разбросанные по территории России, нужно потратить несколько лет. Многие из них никогда не были представлены в Москве. Я уверен, что москвичам будет очень интересно на одной площадке посетить все эти экспозиции, и, может быть, в дальнейшем это натолкнет их на посещение данных музеев и будет способствовать развитию внутреннего туризма", - считает организатор выставки Алексей Шабуров, чьи слова приводят в пресс-службе.