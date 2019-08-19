Картину "Опять двойка" впервые представят в Приморье в рамках культурной программы ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 19 августа. /ТАСС/. Филиал Третьяковской галереи впервые представит во Владивостоке картину Федора Решетникова "Опять двойка", которая будет созвучна началу учебного года и станет частью культурной программы Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщил ТАСС представитель фонда "Национальное культурное наследие".

Фонд реализует проект по созданию культурных кластеров во Владивостоке, Калининграде, Севастополе и Кемерове, их строительство - одно из приоритетных направлений в указе "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

"Во Владивостоке впервые будет представлена одна из знаковых и популярных у публики картин середины ХХ века - "Опять двойка" Федора Решетникова. <...> Выставка в Приморской картинной галерее созвучна началу учебного года, она пройдет с 3 сентября по 10 ноября 2019 года и станет частью культурной программы Восточного экономического форума", - сообщил представитель фонда.

Проект Третьяковской галереи предложит зрителю по-новому посмотреть на эту картину: в экспозиции будет развернут комментарий, представляющий контекст эпохи первого послевоенного десятилетия в фактах, датах и произведениях литературы. Специалисты готовят образовательную программу, сотрудники Третьяковской галереи проведут лекции и мастер-классы. Кроме того, в рамках культурной программы форума в кампусе Дальневосточного федерального университета будет развернут проект, который с помощью виртуальной реальности продемонстрирует применение новых технологий в искусстве и позволит познакомиться с крупнейшими представителями русского авангарда - Наталией Гончаровой и Казимиром Малевичем, а также классическим пейзажистом Иваном Шишкиным.

"Тема создания культурных кластеров в регионах России будет представлена в деловой программе в рамках направления "Новые решения для повышения качества жизни" (панель "Культурные люди - реализация проектов по повышению интеллектуального и культурного уровня образования"). Одним из ключевых станет вопрос повышения доступности лучших образцов российской культуры для жителей всех регионов, а также ценителей из других стран, где интерес к русскому искусству крайне высок", - уточнил представитель фонда.

V Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября 2019 года. В состав культурного кластера во Владивостоке войдут музейный центр, концертный зал Приморской сцены Мариинского театра, филиалы Российского государственного института сценических искусств, Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, Московской государственной академии хореографии (МГАХ), а также общеобразовательный центр. Комплекс создается при участии Третьяковской галереи, Эрмитажа, Русского музея, Музея Востока и Приморской картинной галереи.