Юные художники из 30 стран мира приехали на межнациональный пленэр в Суздаль

ВЛАДИМИР, 19 августа. /ТАСС/. Дети из 31 региона России и 30 стран мира приехали в Суздаль на 18 Межнациональный пленэр юных художников, сообщил ТАСС в понедельник руководитель межрегиональной молодежной общественной организации "Дом мира" Николай Чебанов.

Проект "Красна ты, земля Владимирова" - XVIII межнациональный пленэр юных художников на Владимиро-Суздальской Земле" по итогам конкурса фонда президентских грантов получил 4,5 млн рублей.

"Задача пленэра - через художественное творчество познакомить детей с культурой Владимирского края, с традициями нашей страны и научиться быть художниками в полевых условиях. Причем, дети из-за рубежа - это дети наших соотечественников, отобранные по результатам конкурса", - отметил он, уточнив, что всего в работе пленэра принимают участие более 600 человек из 31 региона России и 30 стран мира, включая США, Австралию, Марокко и Канаду.

Яблочный спас, который отмечается 19 августа, стал одним из центральных мероприятий пленэра. В Суздале на территории памятника ЮНЕСКО Спасо-Евфимиева монастыря состоялся блиц-конкурс, в ходе которого дети за два часа должны были нарисовать картины на тему праздника. Авторы лучших работ получили подарки от организаторов пленэра и Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

Для юных художников на владимирской земле также организована обширная культурная программа. Дети посещают достопримечательности Суздаля и Боголюбова, участвуют в мастер-классах. По завершении пленэра 22 августа лучшие работы живописцев будут представлены на выставке во Владимире.