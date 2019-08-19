Спектакли о Пушкине и фольклорные концерты пройдут на фестивале "Традиция" в Захарово

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Четвертый семейный фестиваль под открытым небом "Традиция", в ходе которого состоятся спектакли по произведениям Пушкина и выступления народных коллективов, пройдет 24 августа в Музее-заповеднике А.С. Пушкина в подмосковной деревне Захарово. Об этом в понедельник на пресс-конференции в ТАСС сообщил один из организаторов фестиваля, художественный руководитель МХАТ им. М. Горького Эдуард Бояков.

"В этом году я испытываю трепет и особую радость от того, какого уровня артисты представлены в программе. Это сочетание и театрального продукта, и музыкального, и лекционного, и детского. Оно представляется мне оптимальным", - сказал Бояков.

На 10 площадках пройдет более 60 событий. В театральную программу вошли спектакли о Пушкине и по его произведениям. "Мы начинали лето с пушкинского дня, 6 июня, мы завершаем наш замечательный фестиваль "Лето в Подмосковье" фестивалем "Традиция", тоже посвященным Пушкину - в Захарово <...> Мне кажется, что у фестиваля большие перспективы, он должен расти и развиваться", - сказала министр культуры Московской области Нармин Ширалиева.

Среди постановок - "Мой первый друг..." по воспоминаниям друга Пушкина Ивана Пущина и спектакль-концерт в исполнении заслуженной артистки России Ольги Кабо и народного артиста России Валерия Баринова "И мой Пушкин". "Наш спектакль называется "И мой Пушкин", потому что для каждого Пушкин свой, - рассказала Кабо. - Для кого-то - это детские сказки, для кого-то - это романтическая история Татьяны Лариной и Онегина. Мне кажется, Александр Сергеевич вхож в душу и сердце каждого человека".

Помимо этого, участники фестиваля увидят премьеру спектакля "Три женщины Есенина", основанного на незаконченной книге Захара Прилепина о поэте, музыкально-литературный спектакль "Петр и Феврония", в котором выступят артисты МХАТ им. М. Горького, а также детские спектакли: "Аленький цветочек", "Домик Фанни Белл" и "Сказка о рыбаке и рыбке".

Музыкальная программа будет представлена народными песнями и романсами в исполнении Евгения Смольянинова, выступлением в традиционных костюмах фольклорного ансамбля казачьей песни "Чапура", концертами фолк-исполнительницы Таисии Краснопевцевой, музыкантов Антона Адасинского, Алексея Архиповского, рэпера РИЧ и другими мероприятиями.

Лекции и мастер-классы

Гости фестиваля смогут посетить лекционно-выставочный проект "Патриарт" - павильон, содержащий работы современных авторов в разных жанрах, вдохновленные культурным наследием и историей России. Закроет фестиваль ночное театрализованное шоу "Сказки леса". В образовательную программу войдут лекции и встречи с культурными и общественными деятелями: писателем Захаром Прилепиным, политологом и переводчиком Александром Дугиным, писателем и поэтом Михаилом Тарковским, кинокритиком Михаилом Трофименковым, специалистом в православной церковной архитектуре Андреем Анисимовым и другими. Также состоятся мастер-классы по кузнечному и гончарному мастерству, по ткачеству, плетению венков и другие.

Идея фестиваля принадлежит Прилепину и Боякову. Худрук МХАТ им. Горького поделился, что усадьба Захарово для него и Прилепина - мистическое место. "Когда мы начали думать с Захаром Прилепиным об этом фестивале, были предложения организовать его в другом месте, но мы всегда категорически отказывались, потому что это место для нас очень символично. Это место, где Пушкин оставался со своей бабушкой Марией Ганнибал, это место, где он познакомился с Ариной Родионовной, где слушал русские песни", - подчеркнул он.