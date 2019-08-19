Театр Маяковского открывает сезон фестивалем спектаклей с участием Светланы Немоляевой

МОСКВА, 20 августа. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский академический театр имени Владимира Маяковского открывает во вторник 97-й по счету сезон бенефисом своей примы, народной артистки РСФСР Светланы Немоляевой. Так называется фестиваль спектаклей с участием актрисы, отмечающей 60-летие творческой деятельности в родной "Маяковке", сообщила ТАСС пресс-атташе театра Олеся Вартанова.

"Бенефис, который будет проходить на Основной сцене театра, начнется сегодня спектаклем по пьесе Александра Островского "Бешеные деньги" (режиссер Анатолий Шульев), 26 августа будет показан спектакль по пьесе Льва Толстого "Плоды просвещения" в постановке Миндаугаса Карбаускиса, на 29 августа объявлены "Таланты и поклонники" Александра Островского также в постановке Миндаугаса Карбаускиса", - сказала собеседница агентства.

Продолжая перечень бенефисных спектаклей Немоляевой, она сообщила, что 30 августа пойдет "Женитьба" по пьесе Николая Гоголя (режиссер Сергей Арцибашев), а 31 августа будет показан "Кант" по пьесе Марюса Ивашкявичюса в постановке Миндаугаса Карбаускиса и в уникальном пространстве сценографа Сергея Бархина.

"Вот таким парадом своих лучших спектаклей Театр Маяковского решил отметить творческий юбилей любимой актрисы", - сказала пресс-атташе.

Вся жизнь - театр

"Я пришла в Театр Маяковского в 1959 году, практически сразу после окончания Щепкинского училища, да так и осталась навсегда. Уже 60 лет в одном театре, страшное дело", - с улыбкой заметила сама Светлана Владимировна Немоляева в интервью ТАСС.

Она рассказала, что ее первой ролью в "Маяковке" была Офелия в "Гамлете", которого поставил тогдашний руководитель театра, легендарный Николай Охлопков. Затем "Маяковку" возглавил не менее мощный режиссер Андрей Гончаров. В его спектаклях Немоляева создала целую галерею разных персонажей, но лучшей ролью по сей день считает тонкую, неземную Бланш Дюбуа из "Трамвая "Желание" Теннесси Уильямса.

Следующим худруком "Маяковки" стал Сергей Арцибашев, который открыл в ней дар характерной, подчас откровенно комедийной актрисы. К примеру, она блистательна в роли свахи в гоголевской "Женитьбе", которая вошла в предстоящий бенефис актрисы.

Сейчас "Маяковкой" руководит Миндаугас Карбаускис. "Я очень ценю Миндаугаса. Он талантливый, интересный, образованный человек. Как режиссер он приверженец русской классики, умеющий раскрыть автора", - сказала артистка, напомнив, что играет в нескольких спектаклях Карбаускиса, три из которых включены в афишу ее бенефиса.

"Но откроет программу спектакль "Бешеные деньги", который поставил совсем молодой режиссер Анатолий Шульев два года назад специально к моему 80-летию. Вот такой великолепный подарок я получила к юбилею", - призналась актриса. Не умолчала она и о еще одном подарке со стороны театра. Ее партнершей, а конкретно - дочкой по пьесе, стала родная внучка - актриса Театра Маяковского Полина Лазарева, вместе с которой Немоляева играет также в "Талантах и поклонниках".

"Я благодарна, что мне устроили такой замечательный бенефис, и счастлива, что продолжаю работать. Сейчас я занята в шести спектаклях. Театр - мое счастье, мой тыл, моя крепость", - заявила актриса.

Об актрисе

Светлана Немоляева родилась 18 апреля 1937 года в Москве в творческой семье. Ее отец Владимир Немоляев был известным кинорежиссером, мама - Валентина Ладыгина - звукооператором. Они и снимали свою дочку с самого детства.

"С девяти лет, - уточнила Светлана Владимировна. - Мама тогда работала у Константина Юдина на фильме "Близнецы", и там по сюжету нужны были две девочки моего возраста. Мама меня привела, и Юдин тут же взял".

Казалось бы, самой судьбой Немоляевой было предначертано "светиться" на экране, но она выбрала театр. В 1959 году, практически сразу после окончания Щепкинского училища, была принята в труппу Театра имени Маяковского, где служит уже шесть десятилетий, сыграв главные роли более чем в 50 спектаклях.

В родном театре сложилась и ее семейная жизнь. Более полувека (а конкретно, по словам самой Немоляевой, "51 год и 4 месяца") она была женой знаменитого актера Александра Лазарева (1938-2011). У них вырос талантливый сын - актер "Ленкома" Александр Лазарев - младший. Семейную традицию продолжила и внучка - актриса Театра Маяковского Полина Лазарева.

Что же касается кино, то, по выражению Немоляевой, ее "открыл" для экрана Эльдар Рязанов, снявший ее в 1977 году в "Служебном романе", а потом в таких популярных картинах, как "Гараж", "О бедном гусаре замолвите слово" и "Небеса обетованные". Среди других фильмов с участием Немоляевой - "Короткие встречи", "Портрет с дождем", "Вторжение", "По главной улице с оркестром", "Горько!", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...", "Артистка", и перечень этот еще можно долго продолжать.

Как поделилась с ТАСС актриса, она по-прежнему востребована кинематографом. "Только что завершились съемки сериала, в котором я играю учительницу музыки. А теперь я получила приглашение от молодого режиссера сняться в комедии, чему я очень рада, потому что люблю этот жанр", - сказала она.

За свою творческую деятельность народная артистка РСФСР Светлана Немоляева отмечена множеством наград. Она лауреат Российской национальной театральной премии "Золотая маска" и премии зрительских симпатий "Звезда театрала", удостоена ордена Почета, является кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" четвертой и третьей степеней.