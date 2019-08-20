В Японии открылась российско-японская Театральная олимпиада

ТОКИО, 20 августа. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия IX Театральной олимпиады прошла во вторник в японской столице, передает корреспондент ТАСС из зала приемов "Токио Кайкан". В этом году Театральная олимпиада впервые проходит сразу в двух странах одновременно - в России и Японии.

"Вот уже не первый год российско-японскому культурному сотрудничеству задан высокий уровень, и мы с честью совместными усилиями его поддерживаем", - отметил на церемонии открытия заместитель министра культуры России Павел Степанов. Он подчеркнул, что двери культурного сотрудничества между двумя государствами "ни на минуту не закрываются, они постоянно открыты". Степанов также рассказал, что в ноябре в Японии пройдет неделя российского кино.

Сама театральная программа с 23 августа будет представлена на подмостках театрального центра Тадаси Судзуки, основанного в 1966 в городе Тога (префектура Тояма). Свои спектакли туда привезут выдающиеся театральные режиссеры со всего мира - Роберт Уилсон, Оскарас Коршуновас, Теодорос Терзопулос, Валерий Фокин, Ярослав Фрет и другие.

Российский режиссер Валерий Фокин в свою очередь отметил, что открывающаяся в Японии олимпиада является исключительным событием во всех отношениях. "Она демонстрирует наше движение друг к другу", - подчеркнул он на церемонии открытия.

Японская часть олимпиады будет длиться ровно месяц, тогда как программа в России продлится более пяти месяцев. Спектаклем открытия 23 августа станет работа Тадаси Судзуки "Король Лир", ставшая оригинальным переложением классической шекспировской пьесы на язык театра японского режиссера. Театральная олимпиада - крупнейший международный театральный форум - в этом году отмечает 25-летие со дня основания и впервые проводится в двух странах одновременно - России и Японии - под общим девизом "Творить, объединяя".

Основная площадка олимпиады - Александринский театр в Санкт-Петербурге. Там олимпиада, стартовавшая в РФ 15 июня, принимает спектакли из 21 страны и показывает лучшие спектакли России. Всего же в программе более 50 российских и зарубежных постановок.