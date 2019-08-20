В программу фестиваля этнического кино в Уфе впервые вошли социально-мотивационные фильмы

УФА, 20 августа /ТАСС/. Фильмы социально-мотивационной тематики впервые вошли в программу фестиваля этнического кино "Серебряный Акбузат", который пройдет в Уфе с 24 по 27 августа. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции директор киностудии "Башкортостан" Юнир Аминев.

"В этом году мы много делаем впервые - это и музыкальная часть фестиваля при участии Национального симфонического оркестра Башкирии, который исполнит музыку из известных кинокартин, а также показ блока социально-мотивационных фильмов. Также расширен состав жюри фестиваля с четырех до восьми экспертов", - рассказал он.

По словам исполнительного директора фестиваля Зухры Буракаевой, в программу киносмотра вошли 49 картин, 24 из которых будут посвящены социальной теме и 25 - этнической. "В республике большое внимание уделяется социальной тематике, и поэтому мы решили включить в программу фильмы этого жанра, что позволило нам расширить и разнообразить содержание. Это, к примеру, фильмы о людях в инвалидных колясках, слепых и слабовидящих, зритель сможет погрузиться в их мир. Рекомендуем прийти на эти картины социальным работникам, родителям особенных детей", - отметила она.

На кинофестиваль поступили заявки из 28 стран. Россия представлена в программе семью фильмами из Башкирии и работами из Северной Осетии-Алании, Хакасии, Чеченской Республики, Татарстана, Дагестана, Бурятии, Якутии. В числе гостей заявлен режиссер Кшиштоф Занусси из Польши, продюсер Байрам Байраммухамедов из Турции. Призовой фонд фестиваля превысит 1 млн рублей.