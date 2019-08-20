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Труппа Башкирского театр оперы и балета выступит на фестивале российской культуры в Каннах

Спектакль "Баядерка" исполнят на закрытии фестиваля

УФА, 20 августа. /ТАСС/. Башкирский государственный театра оперы и балета покажет спектакль "Баядерка" на фестивале российской культуры в Каннах (Франция). Уфимские артисты выступят на вечере памяти Рудольфа Нуреева. Об этом  во вторник сообщила пресс-служба театра.

"27 августа балетная труппа Башкирского государственного театра оперы и балета покажет спектакль "Баядерка" в городе Канны в рамках проведения государственного проекта "XXII Фестиваль российской культуры в Каннах". Балетная труппа из Башкирии выступит на закрытии фестиваля - вечере, посвященном памяти уроженца Уфы Рудольфа Нуреева", - говорится в сообщении.

Партию Никии исполнит заслуженная артистка Башкирии Валерия Исаева, Гамзатти - Софья Гаврюшина, Солора - заслуженный артист Башкирии Рустам Исхаков.

В театре отметили , что "Баядерка" была одним из любимых балетов Нуреева. 

"Рудольфа Нуреева, сделавшего первые творческие шаги на сцене Башкирского театра оперы и балета, парижские критики назвали "летающий татарин", увидев его в блистательное исполнение партии Солора. Он танцевал эту партию на разных мировых сценах, а в 1992 году в Гранд-Опера Рудольф Нуреев завершил свою карьеру собственной постановкой "Баядерки", - добавили в пресс-службе.

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