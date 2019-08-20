Выставку шедевров из коллекции Щукина за два месяца посетили более 227 тыс. человек

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Выставку "Щукин. Биография коллекции", проходящую в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина с 19 июня, за два месяца посетили более 227 тыс. человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе музея во вторник.

"По данным на 18 августа на выставке побывали 227 тысяч 795 человек", - сказали в пресс-службе.

Ранее в музее сообщили, что выставка шедевров из собрания Щукина, которая открыта по 15 сентября, может побить рекорд посещаемости. Сейчас на нее в среднем приходят около 4350 человек в день. Абсолютный рекорд принадлежит показу Джоконды в 1974 году - за 45 дней ее увидели более 311 тыс. человек, это 6913 посетителей в день. Следующей идет выставка "Москва - Париж. 1900-1930" в 1981 году: в день на нее приходило по 5236 человек, а за весь период - более 644 тыс. человек. В истории современной России рекорд - у выставки Сальвадора Дали 2011 года: за 62 дня выставку посетили 270 тыс. человек - это 4355 человек в день.

Проект "Щукин. Биография коллекции" рассказывает историю формирования коллекции Сергея Щукина через его личность, биографию семьи и культурно-исторический контекст, который помогают воссоздать собрания братьев - Петра, Дмитрия и Ивана. В экспозицию вошли знаковые произведения Клода Моне, Пьера Огюста Ренуара, Поля Сезанна, Поля Гогена, Винсента ван Гога, Анри Матисса, Пабло Пикассо и других мастеров.

В экспозиции соединились коллекции Пушкинского музея и Эрмитажа - собрание Щукина было разделено в 1948 году между московским и ленинградским музеями. Кроме того, несколько лет назад выставка проходила в Париже и имела большой успех - ее посетили 1 млн 250 тыс. человек.