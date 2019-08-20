{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Союзмультфильм" впервые показал, как будут выглядеть Чебурашка и Крокодил Гена в 3D

Обновленные персонажи нарисованы с помощью современной CGI графики в короткометражном фильме "Переезд" режиссера Инны Евланниковой
Описание
© Пресс-служба "Союзмультфильма"

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Презентация короткометражного фильма "Переезд" режиссера Инны Евланниковой, в котором зрители впервые смогут увидеть Чебурашку, Крокодила Гену и Шапокляк в формате 3D, состоялась во вторник на круглом столе, посвященном 50-летию любимых героев "Союзмультфильма".

"Мы сейчас хотели показать короткий мультфильм - это премьера. Называется он "Переезд", посвящен он памяти [писателя] Эдуарда Успенского и старому зданию киностудии "Союзмультфильм", из которого мы переехали два года назад. Мы сделали мультфильм, в котором Чебурашка, Гена и Шапокляк уже нарисованы в технологии 3D", - сказала председатель правления киностудии Юлиана Слащева.

Обновленные персонажи нарисованы с помощью современной CGI графики (трехмерные изображения, сделанные с помощью компьютерной графики). Технология довольно часто используется для съемок фантастических фильмов.

В этом году Чебурашка, Крокодил Гена, Винни-Пух, Пятачок, медвежонок Умка, Бременские музыканты, а также Волк и Заяц из "Ну, погоди!" отмечают 50 лет с момента появления на экранах. По словам представителя пресс-службы студии, 20 августа традиционно считается днем рождения Чебурашки - персонажа книг Успенского.

Киностудия "Союзмультфильм" создана в 1936 году. За время ее существования выпущено около 1,5 тыс. мультфильмов, многие из которых обогатили золотой фонд мировой анимационной классики.

Теги
Россия
Северный Кавказ
Национальный музей Дагестана представит выставку шелковых платков во Владикавказе
Выставка пройдет с 30 августа по 30 сентября
Читать полностью