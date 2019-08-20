"Союзмультфильм" впервые показал, как будут выглядеть Чебурашка и Крокодил Гена в 3D

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Презентация короткометражного фильма "Переезд" режиссера Инны Евланниковой, в котором зрители впервые смогут увидеть Чебурашку, Крокодила Гену и Шапокляк в формате 3D, состоялась во вторник на круглом столе, посвященном 50-летию любимых героев "Союзмультфильма".

"Мы сейчас хотели показать короткий мультфильм - это премьера. Называется он "Переезд", посвящен он памяти [писателя] Эдуарда Успенского и старому зданию киностудии "Союзмультфильм", из которого мы переехали два года назад. Мы сделали мультфильм, в котором Чебурашка, Гена и Шапокляк уже нарисованы в технологии 3D", - сказала председатель правления киностудии Юлиана Слащева.

Обновленные персонажи нарисованы с помощью современной CGI графики (трехмерные изображения, сделанные с помощью компьютерной графики). Технология довольно часто используется для съемок фантастических фильмов.

В этом году Чебурашка, Крокодил Гена, Винни-Пух, Пятачок, медвежонок Умка, Бременские музыканты, а также Волк и Заяц из "Ну, погоди!" отмечают 50 лет с момента появления на экранах. По словам представителя пресс-службы студии, 20 августа традиционно считается днем рождения Чебурашки - персонажа книг Успенского.

Киностудия "Союзмультфильм" создана в 1936 году. За время ее существования выпущено около 1,5 тыс. мультфильмов, многие из которых обогатили золотой фонд мировой анимационной классики.