Петр Буслов в начале 2020 года выпустит в прокат комедию с Нагиевым

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Создатель фильма "Бумер" и телесериала "Домашний арест" Петр Буслов в начале 2020 года выпустит в российский прокат свой новый фильм с Дмитрием Нагиевым и Тимофеем Трибунцевым в главных ролях. Об этом режиссер рассказал во вторник ТАСС.

Картина получила название "БУМЕРанг", ее жанр - "черная комедия". Также в фильме снимались Максим Виторган, Светлана Устинова, Владимир Сычев, Галина Польских, Роман Мадянов и другие артисты. "Выпускать в российский прокат будем в начале 2020 года - либо зимой, либо к весне, - сказал Буслов. - Фильм уже снят, на фестивале короткометражного кино в Калининграде мы только что показали зрителям ролик будущей картины".

Главный герой фильма - богатый владелец фармацевтического бизнеса, который привык все контролировать. Но судьба преподносит ему неожиданный сюрприз в виде безработного художника, решившего свести счеты с жизнью.

Петр Буслов - российский актер, режиссер, сценарист и продюсер. Среди его кинокартин - "Бумер. Фильм второй", "Высоцкий. Спасибо, что живой", его новелла "Срочный ремонт" входила в киноальманах "Короткое замыкание", над которым также работали Кирилл Серебренников, Борис Хлебников, Алексей Герман-младший, Иван Вырыпаев.