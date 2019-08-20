"Союзмультфильм" и Литературный музей планируют выставку, посвященную Успенскому

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Киностудия "Союзмультфильм" и Государственный музей истории российской литературы имени В.И. Даля в конце года планируют открыть выставку, которая будет посвящена памяти детского писателя Эдуарда Успенского. Об этом сообщил во вторник руководитель отдела культурных проектов киностудии Павел Шведов.

"Мы предполагаем в конце года в рамках выставочной деятельности Литературного музея открыть выставку, посвященную памяти Эдуарда Успенского, который своим творчеством оказал сильное влияние на анимацию", - сказала он на круглом столе, посвященном 50-летию любимых героев "Союзмультфильма".

Создатель известных всему миру Чебурашки, Крокодила Гены, Матроскина, "Простоквашино" Эдуард Успенский родился 22 декабря 1937 года в подмосковном Егорьевске. Его первая книга - сборник стихов "Смешной слоненок" - вышла в 1965 году, позднее была опубликована сказочная повесть "Крокодил Гена и его друзья". В 1974 году Успенский выпустил повесть-сказку "Дядя Федор, пес и кот", после чего режиссер Владимир Попов снял мультфильмы "Трое из Простоквашино", "Каникулы в Простоквашино" и "Зима в Простоквашино". Успенский умер 14 августа 2018 года.

Киностудия "Союзмультфильм" создана в 1936 году. За время ее существования выпущено около 1,5 тыс. мультфильмов, многие из которых обогатили золотой фонд мировой анимационной классики.