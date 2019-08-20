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Наследники Успенского передадут "Союзмультфильму" права на Чебурашку

В киностудии отметили, что это даст возможность продолжать истории с новыми авторами

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. "Союзмультфильм" договорился с наследниками детского писателя Эдуарда Успенского на передачу всех прав на Чебурашку. Об этом во вторник сообщила председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева на круглом столе, посвященном 50-летию любимых героев "Союзмультфильма".

"Незадолго до смерти Эдуард Николаевич принял решение передать все права на "Простоквашино" студии "Союзмультфильм", чтобы его образы и герои жили дальше. Буквально на днях мы договорились с наследниками Эдуарда Николаевича о передаче всех прав на Чебурашку, которые также переходят к студии по его желанию", - сказала она.

Слащева отметила, что передача прав дает студии возможность продолжать истории про Чебурашку с новыми авторами. "Вчера была годовщина смерти Эдуарда Николаевича, в том числе поэтому ему посвящен фильм "Переезд", <…> это важный для нас этап, когда автор сам хотел, чтобы персонаж продолжал жить. Передача прав, включая право на переработку литературного произведения, дает нам возможность спокойно продолжать истории про Чебурашку с новыми авторами и с новыми сценаристами, а также думать о других форматах, не только сериальных, но и в полном метре", - добавила она.

На данный момент документы по передаче прав находятся на согласовании. "Мы успели с Эдуардом Николаевичем обсудить возможность экранизации его еще неэкранизированных произведений, но к ним мы приступим после того, как сейчас окончательно все подпишем. Сейчас документы, связанные с Чебурашкой, проходят формальные согласования с курирующим нас Министерством культуры РФ и Росимуществом, но принципиально мы обо всем договорились, документы уже ушли на согласование. Договоренность была с его супругой, которая является основной наследницей по его завещанию", - подчеркнула Слащева.

Во вторник на круглом столе, посвященном 50-летию любимых героев "Союзмультфильма", прошла презентация короткометражного фильма "Переезд" режиссера Инны Евланниковой, в котором зрители впервые смогли увидеть Чебурашку, Крокодила Гену и Шапокляк в формате 3D. Фильм посвящен памяти Успенского и старому зданию киностудии "Союзмультфильм". Обновленные персонажи нарисованы с помощью современной CGI графики (трехмерные изображения, сделанные с помощью компьютерной графики).

В этом году Чебурашка, Крокодил Гена, Винни-Пух, Пятачок, медвежонок Умка, Бременские музыканты, а также Волк и Заяц из "Ну, погоди!" отмечают 50 лет с момента появления на экранах. По словам представителя пресс-службы студии, 20 августа традиционно считается днем рождения Чебурашки - персонажа книг Успенского. Киностудия "Союзмультфильм" создана в 1936 году. За время ее существования выпущено около 1,5 тыс. мультфильмов, многие из которых обогатили золотой фонд мировой анимационной классики.

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РоссияУспенский, Эдуард Николаевич
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