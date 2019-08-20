Дарья Донцова работает над сценарием сериала "Союзмультфильма" "Детективные истории"

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. "Союзмультфильм" использует новые технологии для работы над анимационным сериалом "Детективные истории", сценарием которого занимается известная писательница Дарья Донцова. Об этом во вторник сообщила председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева на круглом столе, посвященном 50-летию любимых героев "Союзмультфильма".

"Мы планируем использовать новые технологии в нашем новом сериале, который сейчас в разработке. Рабочее название - "Детективные истории". Его делает совершенно новая команда, которая не из мира анимации, а из мира спецэффектов кино и мультимедийных больших контентных проектов. Это будет их первый проект в анимации, и я думаю, что в целом это будет взрыв для рынка, автор сценария - Дарья Донцова. Поскольку проект называется "Детективные истории", мы уговорили Дарью написать детский детектив, она написала уже десять прекрасных сценариев, которые сейчас проходят редактуру, чтобы быть анимационными", - сказала она.

Слащева отметила, что студия планирует также работу над полнометражной версией этого проекта. "На базе этой истории мы будем делать полный метр, сейчас разрабатывается сценарий для полного детского анимационного кино", - добавила она.

В качестве главных героев нового мультфильма выступают Сова и Бельчонок.

По словам председателя правления киностудии, первая серия мультфильма должна быть готова в октябре. Студия планирует производить по серии раз в три недели, всего выпустят минимум 26 эпизодов. Для создания полнометражного мультфильма студия планирует подать заявку на финансовую поддержку в Фонд кино.