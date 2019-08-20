В кинофестивале "Мост" в Сербии примут участие девять представителей из России

БЕЛГРАД, 20 августа. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Международный кинофестиваль "Мост" (Film Festival Most) в городе Вране на юге Сербии в 2019 году включил в свою программу сразу несколько лент режиссеров из России. Об этом рассказала во вторник корреспонденту ТАСС директор кинофестиваля Милица Янич.

"В этом году главная программа фестиваля пройдет во Вране с 4 по 6 сентября, а откроется мероприятие круглым столом в Русском доме 3 сентября. В этом году в фестивале примут участие ленты режиссеров из Азербайджана, Алжира, Боливии, Германии, Индии, Камеруна, Македонии, Нигерии, Пакистана, России, Хорватии и, конечно, из Сербии. Режиссеры, приехавшие на фестиваль, также примут участие в дискуссии в рамках круглого стола", - сообщила Янич.

По словам директора, программа фестиваля помимо кинопоказов будет включать в себя знакомство с сербской культурой: "В рамках программы будут проходить семинары кинематографии, участники будут знакомиться с сербской историей и культурой, а затем в открытом кинотеатре режиссеры представят публике свои фильмы. Предусмотрена работа специальных секций, в рамках которых будут проходить обсуждения фильмов", - рассказала она. Программа "Моста" откроется демонстрацией картины "Звезда и смерть графа Вронского. Сербский гамбит" российского режиссера Михаила Елкина с российско-сербским актером Милошем Биковичем в главной роли.

"Примечательно, что в этом году на фестивале будет сразу девять представителей России. Два молодых режиссера - выпускницы ВГИКа - представят свои анимированные фильмы. Также будет режиссер из России Елена Рябцева со своим фильмом, который, действительно, феноменальный. А самое интересное, что в этом году к нам приедет целая семья русских режиссеров, хотя мы и молодежный фестиваль, но мы пошли на это, так как это уникальный случай", - рассказала Янич.

По словам директора, большой честью для фестиваля является поддержка Российского центра науки и культуры "Русский дом" в Белграде. В этой связи программа фестиваля получит "русскую нотку" - участникам помимо сербских достопримечательностей во Вране покажут и уголок русской культуры.

Фестиваль "Мост" пройдет во Вране во второй раз. "Мы совсем молоды, но уже успели вызвать интерес, надеемся, что это только начало большой истории", - говорит Янич.