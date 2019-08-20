Национальный музей Дагестана представит выставку шелковых платков во Владикавказе

МАХАЧКАЛА, 20 августа. /ТАСС/. Национальный музей Республики Дагестан представит после международного симпозиума "Аланика" во Владикавказе выставку дагестанских шелковых платков - наиболее известной и популярной части женского костюма. Об этом сообщила во вторник ТАСС заместитель гендиректора музея Джамиля Дагирова.

"Этнографический художественный проект "Гюльмендо-Келагаи" рассказывает о нашем любимом элементе дагестанского костюма - шелковом набивном платке Гюльмендо. Планируется, что выставка будет длиться месяц: с 30 августа по 30 сентября. Я привезла с собой 15 платков разных времен и орнаментов", - сказала она.

Дагирова добавила, что в рамках симпозиума прошел мастер-класс для желающих по изготовлению платка. "Я показала, как производят платок, какие красители добавляются, как делается орнамент, как происходит весь процесс. Было очень много людей", - отметила она.

По словам Дагировой, как художник она представит авторский проект, в котором покажет фроттажи (художественная техника, использующая натирающие движения карандаша - прим. ТАСС) национальных узоров, выточенных в камне или вырезанных в дереве.

"Я занимаюсь сохранением нашей традиционной культуры, предметов прикладного искусства из камня и дерева. Они рано или поздно могут исчезнуть, а те орнаменты, которые я снимаю, сохраняются. Будет экспозиция фроттажей с памятников резного искусства из фонда национального музея аула Кубачи, это XII-XIII века. Их будет также 15-20", - пояснила Дагирова.

История "Аланики"

Начавшийся в 2007 году как пленэр, симпозиум при поддержке Министерства культуры РФ превратился в форум искусства. За прошедшие годы участниками "Аланики" стали художники из 22 стран, при этом постоянно в нем участвуют художники Северного Кавказа. В разные годы кураторами симпозиума были руководители Балтийского филиала ГЦСИ - Елена Цветаева и Евгений Уманский, Нав Хаг из Музея современного искусства Антверпена (Бельгия), азербайджанский художник Сабина Шихлинская, создательница Стамбульской биеннале Берал Мадра.

Симпозиум "Аланика" - дважды номинант премии "Инновация" в номинации "Региональный проект современного искусства", лауреат премии Сергея Курехина (2017 год), лауреат "Третьяковской премии" в специальной номинации "Нереализовавшийся проект" (2018 год).