Венецианские маски представят на выставке в Железноводске

ПЯТИГОРСК, 20 августа /ТАСС/. Экспозиция "Венецианский карнавал" открывается во вторник в Пушкинской галерее Железноводска (Ставропольский край), сообщили ТАСС в пресс-службе горадминистрации.

"На выставке будут представлены 57 инсталляций с картинами, на которых изображены виды Венеции и закреплены на них маски. В коллекции также маски из Германии, Испании, Италии начала ХХ века, современные маски итальянских и отечественных мастеров, всего более 70 штук. Каждая маска ручной работы", - уточнил собеседник агентства.

По его словам, в оформлении масок использованы дорогие ткани, полудрагоценные камни и ручная роспись. "Посетители выставки смогут сделать памятный снимок, примерив маску, а также приобрести сувенирную продукцию: маски, веера, магниты", - добавил он.

Главным атрибутом Венецианского карнавала всегда были и остаются маски. Они отличаются большой изысканностью и мастерством исполнения. Тайны их изготовления передавались из поколения в поколение. Маски изготавливают из особых типов гипса, папье-маше, красок, тканей, фольги, различных декоративных материалов.