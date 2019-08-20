Отреставрированная музей-квартира Кржижановского в Москве откроется 22 августа

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Музей-квартира известного деятеля революционного движения, ученого-энергетика Глеба Кржижановского откроется 22 августа после ремонтно-реставрационных работ. В мероприятии примет участие министр культуры РФ Владимир Мединский, сообщает во вторник пресс-служба Минкультуры России.

"22 августа 2019 года в 11:00 состоится открытие Музея-квартиры Г.М. Кржижановского. В мероприятии примет участие министр культуры РФ Владимир Мединский <…> Музей-квартира Г.М. Кржижановского открывается после окончания ремонтно-реставрационных работ, проводившихся на объекте культурного наследия с 2016 года", - говорится в сообщении.

Здание особняка было полностью передано Музею современной истории России в 2015 году. До этого учреждению культуры принадлежала только мемориальная квартира, где с 1919-го по 1959 год жил и работал создатель проекта электрификации страны (ГОЭЛРО).

Сейчас работы по восстановлению внешнего облика дома и воссозданию исторического интерьера квартиры закончены. В отреставрированных оригинальных интерьерах посетители увидят мебель, предметы быта, личные вещи и архивные документы ученого.

Глеб Кржижановский (1872-1959 годы) - крупнейший российский ученый-энергетик, председатель Государственной комиссии по электрификации России (ГОЭЛРО), первый руководитель Госплана, вице-президент Академии наук СССР, основатель и бессменный директор энергетического института АН СССР (ЭНИН им. Кржижановского), поэт, революционер, государственный и общественный деятель.