Стартовали съемки второго сезона сериала "Содержанки"

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Съемки второго сезона оригинального проекта видеосервиса START "Содержанки" начались в Москве. К актерскому составу киносериала присоединились Любовь Аксенова, Игорь Миркурбанов и Один Байрон, сообщает во вторник пресс-служба видеосервиса.

"Миркурбанов появится в кадре в образе режиссера, Любовь сыграет карьеристку Наталью, а Один Байрон - продюсера", - говорится в сообщении. Съемки киносериала пройдут в Москве и Подмосковье.

Второй сезон, режиссером которого стала автор фильма "Хрусталь" Дарья Жук, продолжит историю московского следователя Лены (Дарья Мороз) и провинциальной карьеристки Даши (Софья Эрнст).

"В новом сезоне зрители узнают, не пожалеет ли рассудительная Лена о том, что с легкостью разорвала рутинный, но стабильный брак и ушла к богатому, но что-то скрывающему олигарху Ольховскому (Владимир Мишуков). А также получится ли у хваткой Даши из Саратова открыть свою галерею и удержаться в Москве без помощи чиновника Игоря (Сергей Бурунов). И, наконец, сможет ли Макс (Петр Скворцов) раскрыть тайну смерти Алисы (Ольга Сутулова) и других персонажей", - рассказали в пресс-службе.

"Делать продолжение успешного проекта - гораздо рискованнее и ответственнее, чем создавать новый киносериал. Потому что есть аудитория, которая ждет второй сезон, и мы не можем обмануть ее ожидания. Сохраняя стилистику первого сезона, мы стремимся к большей плотности событий, раскрытию персонажей с новых сторон. Как и в прошлом сезоне, мы хотим сохранить точность, реалистичность, выверяем все детали, вдохновляемся реальными персонажами и историями", - говорит генеральный продюсер проекта Ирина Сосновая, чьи слова приводятся в сообщении.

Ранее в пресс-службе сообщали, что режиссер первого сезона Константин Богомолов продолжит курировать проект, а также выступит соавтором сценария, как и в первом сезоне многосерийного фильма.