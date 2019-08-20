Кинофестиваль "Будем жить" пройдет в Москве с 23 по 31 августа

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Кинофестиваль "Будем жить", приуроченный к Дню Российского кино, а также в 2019 году - к Году театра, пройдет в Москве с 23 по 31 августа. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в ТАСС президент кинофестиваля, председатель Комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов.

"Наш фестиваль пройдет с 23 по 31 августа, приурочен к Дню Российского кино, в конкурсе 50 картин, внеконкурсных - тоже 50. В этом году программа кинофестиваля будет отличаться качеством картин, которые представлены в конкурсе игровых полнометражных, короткометражных, документальных фильмов. Жюри будет непросто выбрать картину, которая получит призы", - сказал Герасимов.

Он уточнил, что планируется наградить призеров статуэтками, медалями и значками фестиваля. Также, по словам Герасимова, в рамках фестиваля будет отмечаться 100-летие ВГИКа и 100-летие отечественного цирка. Церемония открытия пройдет 23 августа в шатре на Поклонной горе, в рамках нее будет показан короткометражный фильм "Девочка на джипе" Алексея Зуева. Также на церемонии состоится награждение лауреатов конкурса инстаграм-роликов о Москве.

Как уточняется в материалах Москино, фестиваль пройдет в Центральном доме кинематографистов, кинотеатрах "Иллюзион", "Космос", "Поклонка", Центре документального кино, шатре на Поклонной горе.

Кинофестиваль "Будем жить" проводится с 2011 года и в первые годы представлял собой смотр короткометражных и документальных работ молодых кинематографистов. С 2016 года фестиваль включил в себя программы полнометражного игрового и анимационного кино и стал одним из крупнейших киносмотров, проводимых в Москве. Главной целью фестиваля является знакомство зрителей с новыми отечественными картинами и их создателями.