Театр имени Маяковского планирует продолжить участие в программе "Мой район"

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Московский академический театр имени Владимира Маяковского готов продолжить ставить спектакли в культурных центрах в разных районах Москвы, а также участвовать в других проектах программы "Мой район". Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в ТАСС директор театра Александр Стульнев.

"Мы намереваемся продолжать участвовать в этой программе ["Мой район"], сезон начнется, и мы займемся дальнейшей реализацией программы в других культурных центрах города. <…> Мы можем для каждого района придумать что-нибудь, предложить свои спектакли", - сказал он.

Стульнев отметил, что каждый театр, в том числе Театр Маяковского всегда ищет для себя нового зрителя. "Обычно мы выезжаем куда-нибудь на гастроли, но с гастролями все очень сложно - большие средства, не все регионы могут принять, здесь же минимум затрат. Мы руководствовались тем, что многие потенциальные театральные зрители не могут дойти до театров, которые находятся в Центральном административном округе [Москвы], а это все основные театры. Мы стараемся привлечь того потенциального зрителя, тех людей, которые хотят ходить в театр, но им что-то мешает", - пояснил он.

В ближайших планах театра показать спектакль "Изгнание / Мой друг Фредди Меркьюри" на сцене Культурного центра ЗИЛ. Показы пройдут 19 сентября, 10 октября и 27 ноября. Спектакль, впервые представленный 3 февраля 2017 года, поставлен по пьесе Марюса Ивашкявичюса режиссером Миндаугасом Карбаускисом. Постановка является лауреатом премии "Золотая маска" в номинации "Лучшая мужская роль" и многих других.

По сюжету герои спектакля приезжают в Лондон в поисках лучшей жизни. Персонажи пытаются справляться с различными внешними обстоятельствами и решать внутренние конфликты. Так, главный герой Бен преодолевает свои трудности с помощью музыки лидера британской рок-группы Queen - Фредди Меркьюри, которого он считает своим другом.

О программе

Начальник управления театров и концертных организаций Департамента культуры Москвы Наталья Дрожникова рассказала о том, как родилась идея участия театров в программе "Мой район". "Больше 65 театров находятся внутри Садового кольца, и все жители Москвы приезжают в центр из своих районов, где они живут и работают. Родилась идея: а почему бы не показать спектакли московских театров на площадках культурных центров, которые находятся вне центрального округа? Театр Маяковского, один из крупнейших театров, которому достаточно сложно привозить на площадки свои полноценные спектакли, откликнулся одним из первых", - сказала она.

Дрожникова добавила, что уже более 20 театров присоединились к программе "Мой район". "116 спектаклей будет показано уже за четыре месяца, в новом сезоне, до конца календарного года", - сказала она.

Программа "Мой район" была запущена в середине 2018 года. Она предполагает комплексное развитие территорий, чтобы обеспечить жителям Москвы равные условия проживания по всем параметрам: от комфорта среды до социальной поддержки и культурных зон.