Нарышкин считает, что мировую безопасность можно обеспечить только объединенными усилиями

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Обеспечение безопасности в мировом пространстве возможно только путем объединения усилий ключевых государств, о чем свидетельствуют уроки Второй мировой войны. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин, открывая вместе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выставку "1939 год. Начало Второй мировой войны" в Выставочном зале федеральных архивов во вторник.

"Драматические события в преддверии Второй мировой войны позволяют сделать целый ряд важных исторических выводов, главный из которых, на мой взгляд, состоит в том, что общая безопасность достижима лишь совместными усилиями государств. Невозможно обеспечить собственную безопасность засчет других, а уж тем более, выторговать безопасность у агрессора", - сказал Нарышкин.

Нарышкин напомнил, что заключение советско-германского пакта о ненападении в 1939 году было вынужденной мерой после "мюнхенского сговора". "Политика "умиротворения агрессора" показала свою полную несостоятельность. Стремясь уберечь себя и толкая гитлеровскую Германию к нападению на Советский Союз, так называемые умиротворители оказались в ловушке собственных интриг. Такая политически безответственная и трусливая политика подвела мир к опасной черте, и Советский Союз просто вынужден был заключить договор с гитлеровской Германией о ненападении, который сыграл существенную роль для расширения возможностей нашей оборонной промышленности", - подчеркнул председатель РИО.

О выставке

Экспозиция охватывает период с момента прекращения существования Чехословакии как суверенного государства в марте 1939 года, усиления влияния Германии в Центральной и Юго-Восточной Европе до углубления мирового политического кризиса летом 1939 года и нападения Германии на Польшу 1 сентября 1939 года.

Около 300 экспонатов - подлинные архивные документы, кинохроника, фотографии, музейные предметы - рассказывают о событиях, приведших к масштабному мировому конфликту, позволяют понять причины неудачи создания широкой антигитлеровской коалиции с участием СССР, а также логику действий советского руководства в сложившейся международной обстановке. Особое внимание на выставке уделяется англо-франко-советским политическим и военным переговорам, проходившим в Москве в июне - августе 1939 года, которые во многом предопределили расстановку сил в Европе к началу Второй мировой войны.

Экспозиция подготовлена при участии Государственного архива РФ, Российского государственного архива кинофотодокументов, Российского государственного архива новейшей истории, Российского государственного архива социально-политической истории, Архива внешней политики Российской империи, Архива внешней политики РФ, Архива Президента РФ, Политического архива МИДа Германии, Государственного исторического музея, Центрального музея Великой Отечественной войны, Центрального музея Вооруженных Сил РФ, Центра истории российской дипломатической службы МИД России, Военно-исторического центра в Калуге, Государственного фонда кинофильмов РФ.