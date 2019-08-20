В Северной Осетии разработали регламент посещения крупнейшего на Кавказе некрополя

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 августа. /ТАСС/. Власти Северной Осетии разработали регламент посещения самого крупного на Кавказе некрополя, закрытого в конце июля из-за случаев вандализма. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель комитета по туризму Заурбек Кодзаев.

"Даргавский некрополь - один из самых посещаемых объектов в республике, не стоит его ограничивать для туристов, но в то же время необходимо разработать регламент посещения. Он уже разработан республиканским Минкультуры", - сказал Кодзаев.

По его словам, в настоящее время посетители некрополя не могут самостоятельно передвигаться без сопровождения гидов Национального музея республики. Также в ближайшее время на территории объекта установят информационный щит с правилами поведения, в том числе с предупреждением об ответственности за вандализм.

Ранее министр культуры республики Эльбрус Кубалов издал распоряжение о закрытии для посетителей Даргавского некрополя из-за случая его осквернения. Тогда хулиганы вытащили черепа из могильника и выставили на оконные проемы, выложив после фото в соцсети.

Некрополь называют "Городком мертвых", он является историко-архитектурным памятником и находится под государственной охраной. Первые захоронения в Даргавсе относятся к началу ХVII века. Всего там находится 95 склепов, в каждом из них захоронены нескольких поколений осетин-однофамильцев.