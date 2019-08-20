Новая книга Пелевина "Искусство легких касаний" поступит в продажу 22 августа

"В нее [книгу] войдут три произведения, каждое из которых - с отдельным завершенным сюжетом. Одно - для читателей "Омон Ра" и "классического" Пелевина времен "Generation П". Другое - для поклонников, недавно открывших для себя творчество автора по последним романам ("Любовь к трем цукербринам", "iPhuck 10"). Третье - для тех, кто хочет узнать, что было дальше в "Тайных видах на гору Фудзи", - отмечено в сообщении.

По данным издательства, книга написана в свойственной Пелевину "элегантной и насмешливой манере". Автор объединяет в одном томе размышления об особом мистическом пути сегодняшней России, описания древних религиозных практик и иронию по поводу происходящего в нашей стране сегодня. В издательстве также полагают, что читатели найдут в произведении все то, за что любят "главного интеллектуального писателя современности: сложные метафоры, безжалостный и в то же время изящный юмор и многочисленные отсылки к мифологии".

Пелевин в этот раз обращается к торжественной мрачности готической Европы, а после и вовсе завершает путь в "Столыпине" - вагоне для этапирования заключенных.

О писателе

Среди произведений Пелевина - "Чапаев и Пустота", "Омон Ра", "Жизнь насекомых", "Generation П", "Empire V", "Бэтман Аполлон", "iPhuck 10" и многие другие. По его произведениям нередко ставят спектакли и снимают фильмы. В частности, в 2011 году в прокат вышла кинокартина "Generation П", идет работа над фильмом "Empire V". Пелевин является лауреатом многочисленных литературных премий, среди которых "Малый Букер" и "Национальный бестселлер", премия Андрея Белого.