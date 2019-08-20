СМИ: в Саудовской Аравии откроются академии искусств

ТАСС, 21 августа. Министр культуры Саудовской Аравии Бадр бен Абдалла бен Фархан Аль Сауд поручил министерству культуры открыть в стране академии искусств. Об этом в воскресенье сообщает Saudi Gazette.

Открытие академий станет частью программы Quality of Life ("Качество жизни"). В ближайшее время будет построено две академии. Одна из них будет посвящена культурному наследию страны и традиционному искусству, другая - музыке. Каждая из них сможет принять до 1000 студентов к 2020 и 2021 годам соответственно.

Министр отметил, что создание академий позволит талантливым аравитянам получать образование в сфере культуры и искусства внутри королевства. Открытие академий станет одной из инициатив, предпринятых в рамках плана Vision 2030 по развитию Саудовской Аравии (программа призвана снизить зависимость королевства от экспорта нефти и вывести страну в число ведущих экономик мира).