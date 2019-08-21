Фильмы из 40 стран покажут на сахалинском кинофестивале "Край света. Восток"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 августа. /ТАСС/. Девятый международный кинофестиваль "Край света. Восток" (СМКФ), который пройдет на Сахалине с 23 по 30 августа, покажет островитянам и гостям фильмы из 40 стран. Это рекордное количество участников за все годы проведения "Края света", сообщили в среду журналистам в пресс-службе кинофорума.

"Девятый международный сахалинский кинофестиваль получился рекордным по числу стран - их сорок. От Канады до Колумбии, от Ирландии до Южной Кореи, от Финляндии до Сенегала, от Непала до Австралии. Все континенты, все части света представлены", - приводит пресс-служба слова программного директора СМКФ Алексея Медведева.

В жюри киносмотра вошли македонский режиссер Теона Стругар Митевска, актер Александр Робак, композитор Владимир Мартынов и другие. В конкурсной программе представлены десять фильмов, три из России - "Большая поэзия" Александра Лунгина, "Дылда" Кантемира Балагова и кинолента дебютанта Александра Золотухина "Мальчик русский".

Кинофестиваль "Край света"

"Край света" появился на Сахалине восемь лет назад. Весной 2019 года фестиваль впервые прошел в Калининграде с названием "Край света. Запад". Там были представлены картины, в производстве которых приняли участие 16 стран. Тогда победителями стали ленты "Полуночная помощь" (режиссер Люк Лоренцен) и "Необычайное лето с Тесс" (Стивен Вутерлуд).

Соответственно для сахалинского мероприятия в названии прибавилось слово "Восток". Кинофорум задуман как масштабный социальный проект.