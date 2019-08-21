Миниатюрные портреты Александра III и его семьи пополнили коллекцию музея "Царское Село"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Живописные миниатюры конца XIX века, являвшиеся частью ювелирных украшений супруги Александра III императрицы Марии Федоровны, представили журналистам в среду в государственном музее-заповеднике "Царское Село" под Санкт-Петербургом. Музею удалось приобрести их из частного собрания в Великобритании благодаря поддержке меценатов, рассказала в среду журналистам директор Ольга Таратынова.

"Два года назад мы в Лондоне купили архив Ксении Александровны и Марии Федоровны - более 200 документов, это письма, телеграммы, фотографии, даже рисунок Александра III - уникальный архив", - сказала Таратынова, отметив, что нынешние приобретения - последние предметы из этого собрания - тогда остались в Лондоне. "Нам о них напоминали, но у нас тогда не хватило средств, чтобы их приобрести. Наш партнер согласился это приобретение завершить и выкупить эти замечательные миниатюры", - сказала Таратынова.

Коллекция насчитывает пять художественных миниатюр: на портретах изображены Александр III, сын венценосной четы Николай II (в детстве, юности и зрелом возрасте), а также императрица Александра Федоровна. Они выполнены гуашью и акварелью на слоновой кости в 60-90-е годы XIX столетия. "Это предметы из легендарного императорского сундучка (Марии Федоровны)", - рассказала директор музея, отметив, что императрице, бережно хранившей свои драгоценности, после большевистского переворота приходилось прятать их от обысков в том числе в расселинах крымских скал (неподалеку от имения, в котором она жила вместе с родными), поместив украшения в жестяные банки.

Марии Федоровне в 1919 году удалось вывезти свои украшения из страны, впоследствии их унаследовала ее дочь великая княгиня Ксения Александровна, позднее из-за материальных трудностей продавшая часть из них английской фирме R.G. Hennel & Sons. В описи 1929 года значатся две броши и подвеска с миниатюрными портретами, которые были вынуты из оправ и возвращены владелице. Конверты, в которые их поместили ювелиры, были подписаны рукой Ксении Александровны: "Папа", "Ники", "Ники и Аликс", их также представили журналистам.

Самый маленький портрет Николая II

"На сегодняшний день мы располагаем самой большой иконографией императора Николая II, начиная от самого большого портрета - конного, представительского, парадного - до самого маленького портрета. Благодаря нашему подарку мы теперь имеем самый маленький портрет [Николая II] - 6 мм на 8 мм", - рассказала журналистам хранитель фонда живописи ГМЗ "Царское Село" Лариса Бардовская.

Директор музея-заповедника отметила, что миниатюры впоследствии займут свое место в Александровском дворце, "который будет посвящен в большой степени жизни семьи последнего императора". Александровский дворец был первым и последним дворцом Николая II - он здесь родился, часто жил с семьей и поселился после отречения от престола - именно в этой резиденции он находился вплоть до выезда в ссылку в Тобольск летом 1917 года. Во время Великой Отечественной войны Александровский дворец получил серьезные повреждения. Сейчас во дворце идет комплексная реставрация.

О музее

Царскосельский музей-заповедник, бывшая парадная резиденция российских императоров, основанная Петром Великим для его жены Екатерины I, в наши дни является одним из самых популярных туристических объектов России, ежегодно его посещают более 3 млн человек. Наиболее популярными туристическими объектами заповедника являются Екатерининский дворец с Янтарной комнатой, павильон Агатовые комнаты и музей Первой мировой войны в Ратной палате.