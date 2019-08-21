Тверское правительство учредило поэтическую премию имени Андрея Дементьева

ТАСС, 21 августа. Правительство Тверской области учредило поэтическую премию имени выдающегося российского поэта Андрея Дементьева, сообщила пресс-служба регионального кабинета министров. Премия будет ежегодно вручаться молодым поэтам, а также авторам, которые внесли существенный вклад в развитие и популяризацию поэзии на русском языке.

"Учреждение премии - важная часть работы по увековечению памяти нашего выдающегося земляка Андрея Дмитриевича Дементьева, человека, который родился и трудился на тверской земле", - цитирует пресс-служба губернатора Тверской области Игоря Руденю.

Принять участие в конкурсе смогут авторы, пишущие на русском языке, независимо от гражданства, национальности, профессии, места проживания и места опубликования произведения.

"Размер премии в номинации "Молодой поэт" составит 300 тыс. рублей, в номинации "За вклад в развитие и популяризацию поэтического творчества" - 700 тыс. рублей", - уточнили в пресс-службе. Первое вручение премии состоится в 2020 году, вероятнее всего, на международном конкурсе молодых поэтов "Зеленый листок", который проходит в Твери ежегодно в июле.