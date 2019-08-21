Госфильмофонд проведет в Москве бесплатные киномарафоны 24 и 27 августа

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Бесплатные киномарафоны, организованные Госфильмофондом, пройдут в Москве в рамках акции "Ночь кино" 24 августа и в День российского кино 27 августа, сообщает в среду пресс-служба фонда.

"24 августа Госфильмофонд России участвует во всероссийской акции "Ночь кино", а 27 августа отмечает День российского кино. В эти даты в недавно отремонтированном и модернизированном кинотеатре "Иллюзион", старейшем кинотеатре Москвы, мы устраиваем 20-часовые бесплатные киномарафоны для всех желающих - с творческими встречами, живой музыкой и видеоперфомансами. Старт сеансам нон-стоп 24 и 27 августа будет дан в 11:30 и 09:30, а финальные титры последнего фильма появятся на экранах только в 6 часов утра следующего дня", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что зрители смогут увидеть уникальные картины из архива Госфильмофонда, а также фильмы, вышедшие в этом году. "В двух обновленных залах "Иллюзиона" зрители увидят нашумевшие ленты этого года: "Бык" Бориса Акопова (2019 год, главный приз 30-го "Кинотавра" и Гран-При в Карловых Варах), "Жанна" Брюно Дюмона (2019 год, "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля) и сериал "Мертвое озеро" режиссера Романа Прыгунова. Показы уникальных немых фильмов из архивов Госфильмофонда начала XX века будут идти с музыкальным сопровождением оркестра, струнного квартета, фортепианного дуэта, хора, арфы, флейты и соло-саксофона", - подчеркнули в Госфильмофонде.

Кроме того, гостям покажут ретроспективы Дзиги Вертова и Сергея Эйзенштейна, первый фильм, снятый по комиксу, один из первых кукольных мультфильмов в мире и ночной блок первой отечественной фантастики 20-30-х годов XX века.

Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации - основной архив кинофильмов РФ, который входит в число особо ценных объектов культурного наследия России. Его коллекция насчитывает более 70 тыс. наименований - от немых картин братьев Люмьер до работ современного российского и зарубежного кинематографа. Также там хранится около 450 тыс. предметов, связанных с темой кино: плакаты, фотографии, литературные сценарии, монтажные листы и др.