Гастрольный план Волковского театра не изменится после смены худрука

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Гастрольный план Российского государственного академического театра драмы им. Федора Волкова в Ярославле не изменится после вступления в должность художественного руководителя Сергея Пускепалиса и ухода из труппы нескольких актеров. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь театра Екатерина Анкудинова.

Актер и режиссер Сергей Пускепалис ранее занимал пост заместителя художественного руководителя МХАТ имени Горького, 16 августа он стал победителем конкурса концепций развития театра драмы им. Федора Волкова в Ярославле. 19 августа Пускепалис прибыл в Ярославль и был представлен коллективу театра в качестве худрука.

"График гастролей был утвержден уже достаточно давно, он не изменится, будут вводить новых артистов в спектакли в связи с уходом из труппы некоторых актеров. Первый город гастрольного тура - Омск, далее - Курган, Челябинск. Также театр примет участие во Всероссийском фестивале "Реальный театр" в Екатеринбурге, мы покажем спектакль "Восемь любящих женщин", последнюю нашу премьеру. Далее у нас будет перелет в Бишкек", - сказала Анкудинова.

По ее словам, труппа вернется в Ярославль 16 сентября. В Ярославле юбилейный 270-й сезон театр начнет 18 сентября показом спектакля "Восемь любящих женщин". Как уточнили в пресс-службе, в новом сезоне зрителей обязательно ждут премьеры. "Пока еще Сергей Витауто входит в курс дела, но одна-две премьеры до конца года планируются", - сказала Анкудинова.

О театре

Театр имени Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле. Он назван в честь основателя - купеческого сына Федора Волкова - режиссера, актера, художника, предпринимателя. Театр является постоянным участником международных фестивалей и конкурсов, обладателем множества престижных наград, в том числе четырех национальных театральных премий "Золотая маска", премии Станиславского с формулировкой "За вклад в развитие сценического искусства и театрального дела в России".

Ранее между директором театра Алексеем Туркаловым и художественным руководителем Евгением Марчелли произошел конфликт. В начале июля министр культуры РФ Владимир Мединский заявил об увольнении Туркалова и объявил выговор Марчелли, после чего тот написал заявление об уходе по собственному желанию. Позднее Минкультуры объявило конкурс концепций развития театра.