Музей-квартиру Кржижановского открыли в Москве после реставрации

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Музей-квартира российского ученого-энергетика Глеба Кржижановского (1872-1959) открылась в среду в Москве после ремонтно-реставрационных работ. Как отметил министр культуры РФ Владимир Мединский в ходе церемонии открытия, директор нового музея будет выбран на конкурсной основе.

"Мы совместно с музеем объявляем конкурс на замещение вакантной должности директора этого филиала Музея современной истории России. Это должен быть человек энергичный и влюбленный в свою работу", - подчеркнул министр культуры.

По словам Мединского, резюме кандидаты могут направлять в музей, итоги конкурса будут подведены через месяц. "Нам важно, чтобы человек, который будет руководить этим музеем, собрал хорошую команду, хороших лекторов и пропагандистов своего дела. Тогда приход сюда на экскурсию будет интересным занятием", - добавил он.

В настоящее время работы по восстановлению внешнего облика дома и воссозданию исторического интерьера квартиры закончены. В отреставрированных оригинальных интерьерах площадью 164 кв. м посетители увидят мебель, предметы быта, личные вещи и архивные документы ученого - создателя проекта электрификации страны (ГОЭЛРО).

Как подчеркнул Мединский, здание возрастом около 200 лет долгое время находилось в аварийном состоянии, решался вопрос о его сносе. "Судьба этого здания печальна, хотя решение о создании мемориальной квартиры было принято еще в 60-е годы, эта квартира была закрыта для посетителей, фактически опечатана <...> После распада Советского Союза здание обветшало и к 2012 году пришло фактически в руинированое состояние <...> Вокруг этого здания появилось много коммерческих структур, которые хотели его снести и построить здесь что-то, однако благодаря решению Сергея Собянина (мэра Москвы - прим.ТАСС) все муниципальные площади в этом здании были переданы министерству культуры, мы их закрепили за музеем и с 2015 года здесь велась комплексная реконструкция", - отметил Мединский.

В свою очередь, генеральный директор Государственного центрального музея современной истории России Ирина Великанова добавили, что после реконструкции здания здесь размещаются и другие экспозиции. "Теперь помимо мемориальной квартиры, которая остается сердцем музея, здесь также можно увидеть удивительное собрание редких радиоприемников и телевизоров, которые были созданы в разные годы XX века и хранятся в открытом режиме, а также посетить экспозицию, которая рассказывает об истории одного из самых старинных районов нашего города - Замоскворечья. Кроме того, после ремонтно-реставрационных работ, здесь появились пространства для реализации образовательной программы: интерактивный класс, где школьники смогут познакомиться с работой аппарата Морзе, увидеть устройство турбины ГЭС, трансформатора, паровой электростанции и подробнее узнать об истории электрофикации в нашей стране", - сказала она журналистам.

Электрификация всей страны

Глеб Кржижановский - крупнейший российский ученый-энергетик, председатель Государственной комиссии по электрификации России (ГОЭЛРО), первый руководитель Госплана, вице-президент Академии наук СССР, основатель и бессменный директор энергетического института АН СССР (ЭНИН им. Кржижановского), поэт, революционер, государственный и общественный деятель.

В новость были внесены изменения (18:36 время мск) — добавлена информация по тексту