Ансамбль "Ингушетия" откроет фестиваль искусства РФ в Каннах полуторачасовой программой

МАГАС, 21 августа. /ТАСС/. Государственный ансамбль народного танца "Ингушетия" откроет фестиваль российского искусства в Каннах полуторачасовой танцевально-вокальной программой, рассказал в среду ТАСС директор ансамбля Магомет-Башир Досхоев.

"С 23 по 26 августа проводится 22-й фестиваль российского искусства в Каннах. Открывать фестиваль будет ансамбль "Ингушетия" своей полуторачасовой программой", - сказал Досхоев.

Он рассказал, что ансамбль выехал на фестиваль в составе 39 человек. В программе открытия, состоящей из 17 номеров, будут исполнены национальные ингушские танцы и вокальные композиции.

Танцевальные номера будут чередоваться с вокальными. Народные артисты республики Алаудин Эсмурзиев и Луиза Эльжуркаева исполнят гимн ансамбля "Ингушетия", который называется "В красивейшей части горного края", также в исполнении Эмурзиева прозвучит песня на французском языке. Артисты ансамбля станцуют популярные номера, кроме того, впервые будет исполнена новая постановка "Встреча у родника" от танцоров Марем Ярыжевой и Джабраила Богатырева.

Фестиваль российского искусства пройдет в Каннах в 22-й раз с 23 по 26 августа. Обширная программа фестиваля знакомит французских зрителей и гостей фестиваля с многогранной культурой России.