ТАСС, 21 августа. Международный Дягилевский фестиваль в Перми в 2020 году планируют провести с 18 по 28 июня, сообщила в среду пресс-служба оркестра MusicAeterna, которым руководит художественный руководитель фестиваля, дирижер Теодор Курентзис.

Курентзис ранее принял решение оставить пост художественного руководителя Пермского театра оперы и балета, связав это с непониманием его деятельности со стороны властей региона, 20 августа дирижер отработал в театре последний день. При этом региональное Минкультуры сообщало, что Курентзис останется художественным руководителем международного Дягилевского фестиваля в Перми.

"Следующий Дягилевский фестиваль в Перми планируется провести с 18 по 28 июня. Его программа практически сформирована и будет озвучена в ближайшее время. В настоящее время MusicAeterna завершает переговоры с Министерством культуры Пермского края, касающиеся организационных вопросов проведения Дягилевского фестиваля в Перми. В том числе речь идет о возможности организации штаба фестиваля во Дворце культуры им. Солдатова и выделении оргкомитета фестиваля в отдельную структуру, деятельность которой регулировалась бы непосредственно министерством. Также обсуждаются финансовые условия проведения фестиваля", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что команда Курентзиса планирует в 2021 году провести фестиваль им. Дягилева во Франции, однако он не будет дублировать фестиваль в Перми. "Фестиваль, который будет проводиться с 2021 года в парижском театре Шатле - это самостоятельный проект, не являющийся альтернативой или заменой пермскому фестивалю. Оба проекта объединяет имя Сергея Дягилева: в Перми импресарио провел детство, в Париже, а именно в театре Шатле, начинались его знаменитые "Русские сезоны", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе добавили, что фестивали будут проводиться в разное время: в Перми - летом, в Париже - зимой. Программы и формат фестивалей будут различаться, однако некоторые проекты и участники могут быть представлены на обеих площадках.

О Курентзисе

Теодор Курентзис - дирижер, основатель и художественный руководитель оркестра MusicAeterna и камерного хора MusicAeterna, известных как передовые российские коллективы, специализирующиеся на аутентичном исполнительстве. С 2011 года по август 2019 года - художественный руководитель Пермского академического театра оперы и балета имени П. И. Чайковского, одного из старейших музыкальных театров России, созданного в 1870 году. Неоднократно становился обладателем национальной театральной премии "Золотая маска".

С 2012 года Курентзис - художественный руководитель Международного Дягилевского фестиваля, который проводится в Перми с 2003 года. За это время фестиваль стал одним из крупнейших музыкальных форумов Европы. Его цель - поддержание и развитие традиций выдающегося импресарио и пропагандиста русской культуры Сергея Дягилева (1872-1929), чье детство прошло в Перми. Программа фестиваля включает мировые премьеры оперных и балетных спектаклей, панораму выступлений трупп современного танца, художественные выставки, концерты симфонической, камерной, органной, джазовой музыки, ретроспективу художественных фильмов, фотовыставки.