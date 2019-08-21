Крымский фонд предложил поддержку съемкам фильмов о российских немцах

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Крымский фонд содействия развитию науки, культуры и кино "Одиссей" предложил поддержку съемкам на полуострове фильмов о российских немцах. Переговоры о сотрудничестве президент фонда Одиссей Пипия и германский режиссер Борис Шварцман начали на встрече с представителями общественной организации Druschba Global ("Дружба").

"Я предлагаю сотрудничество. Мы можем оказать техническую и финансовую поддержку съемкам документальных фильмов о Крыме", - сказал Пипия, добавив, что у фонда есть опыт сотрудничества с австралийскими компаниями, которые транслируют на континенте фильмы крымских режиссеров.

Шварцман отметил, что его интересует тема историй российских немцев, которую он воплощает в форме документального кино. "Связано это с тем, что в Германии историю российских немцев практически никто не знает", - пояснил режиссер.

Делегация немецкой общественной организации Druschba Global уже несколько недель находится в Крыму. 10 августа 25 участников поездки посетили байк-шоу мотоклуба "Ночные волки". В июне 2018 года Druschba Global организовала "Поезд дружбы" из Германии в Россию, на котором более 100 европейцев проехали по разным регионам, чтобы проникнуться атмосферой чемпионата мира по футболу.