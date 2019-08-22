Аргентинские танцоры Родригес и Гомес стали лучшими в сценическом танго на чемпионате мира

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 августа. /ТАСС/. Аргентинские танцоры Фернандо Родригес и Стефания Гомес заняли первое место в категории сценическое танго на чемпионате мира по этому танцу. Финал соревнований прошел в среду на арене "Луна-Парк" в Буэнос-Айресе.

Остальные призовые места также заняли аргентинские танцоры. Россию в финале представляли три пары - Дмитрий Кузнецов и Ольга Николаева, Иван Набокин и Анастасия Извекова, а также Артем Лучин и Ирина Самойлова. Кроме того, в решающем этапе выступил россиянин Максим Герасимов, танцевавший с аргентинской партнершей Агустиной Пьяджо. Пара представляла провинцию Огненная Земля.

В среду в Буэнос-Айресе также прошел финал чемпионата в категории салонное танго. Лучшими были признаны Герасимов и Пьяджо. Третье место заняла пара из РФ Дмитрий Астафьев и Ирина Пономарева.

Чемпионат мира по танго проходит в двух категориях. Салонное танго представляет собой классический стиль, для которого характерны медленные размеренные движения, включающие все основные шаги и фигуры танца. Салонный стиль традиционно противопоставляется постановочному сценическому, особенностями которого являются виртуозная техника и зрелищность акробатических движений и фигур.