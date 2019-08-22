В интернете появилась 19-я серия нового "Простоквашино"

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Новый эпизод "Возвращения в Простоквашино" под названием "Анфиса" появился на YouTube-канале "Союзмультфильма", сообщила в четверг пресс-служба киностудии.

"В ней зритель знакомится с еще одним персонажем истории про обитателей знаменитой деревни - электронным помощником по имени Анфиса. Таинственно появившийся мини-робот начинает активно давать простоквашинцам советы по ведению домашнего хозяйства, чем вызывает неудовольствие Кота Матроскина", - говорится в сообщении.

Режиссером эпизода выступил Михаил Солошенко.

В пресс-службе студии ТАСС рассказали, что в следующей, 20 серии, которая выйдет в сентябре, зритель увидит нового персонажа - Няню Веры Павловны по имени Маргарита Егоровна. Озвучивает героиню актриса Татьяна Васильева.

"Возвращение в Простоквашино" - продолжение серии советских мультфильмов "Трое из Простоквашино", "Зима в Простоквашино" и "Каникулы в Простоквашино", снятых по мотивам произведений Эдуарда Успенского. Всего за два года создатели планируют выпустить 30 новых серий. У героев появились новые голоса: Шарика озвучил Гарик Сукачев, почтальона Печкина - Иван Охлобыстин, а маму Дяди Федора - Юлия Меньшова. Кота Матроскина изначально должен был озвучивать Михаил Ефремов, однако позднее "Союзмультфильм" доверил дубляж этого героя Антону Табакову.

Создатели фильма стремились сохранить прежнюю технику рисованной анимации, в которой были сделаны первые картины, но сильно осовременили сюжетные линии.