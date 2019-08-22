Сергей Соловьев планирует открыть свой театр в Москве

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Народный артист РФ, режиссер Сергей Соловьев, которому 25 августа исполнится 75 лет, планирует открыть в Москве свой театр. Об этом он сообщил в четверг в интервью ТАСС.

"Осенью начнем заниматься всеми бюрократическими вещами, - сказал Соловьев. - Очень надеюсь, что театр откроем уже в 2020 году". Он пояснил, что театр создается на базе его актерских и режиссерских курсов во ВГИКе и в Институте современного искусства. Режиссер добавил, что сейчас идут поиски помещения в Москве.

"Актеры - очень хорошие ребята, - отметил Соловьев. - Молодым режиссерам, конечно, сложнее, но они тоже у меня очень достойные подобрались. Проектов у них немало, я им помогаю". Режиссер пояснил, что для театра понадобится репертуар, который пока формируется. "За последние два года я поставил с учениками шесть спектаклей, - рассказал Соловьев. - Это невозможная цифра. Но делал это с удовольствием. И с радостью".

День своего 75-летия юбиляр планирует провести в Московском театре школы современной пьесы. "Устраиваю товарищескую вечернику", - пояснил режиссер, добавив, что хочет повидаться с теми, кого считает "приятелями, товарищами, близкими людьми".

По словам Соловьева, у него также немало планов, связанных с кино. "Мыслей, честно скажу, очень много, - признался режиссер. - Но главное, что есть незаконченные вещи. Съемки некоторых проектов были начаты много лет назад и не закончены". Речь идет о фильмах "Метафизика любви" про роман Ивана Тургенева и Полины Виардо и картину "Елизавета и Клодиль" про двух девушек начала прошлого века. "Должен, просто обязан это все-таки сделать, предстоит огромная работа", - добавил он.

Из биографии режиссера

Сергей Соловьев родился 25 августа 1944 года. Он дебютировал в кино в 1970 году двумя новеллами "От нечего делать" и "Предложение" по рассказам писателя Антона Чехова. В 1971-м вышла его первая полнометражная картина "Егор Булычев и другие". Фильм "Сто дней после детства" Соловьева был отмечен рядом кинематографических наград, среди которых "Серебряный медведь" Берлинского международного кинофестиваля (МКФ) за лучшую режиссуру, серебряная медаль МКФ в Авелино (Италия), главный приз на Белградском всемирном кинофестивале "Фест-76".

Также в фильмографии режиссера картины "Чужая Белая и Рябой", "АССА", ставшая первым в трилогии "Три песни о Родине", "Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви" и "Дом под звездным небом". Среди других фильмов - "Три сестры", "Нежный возраст", "О любви", "2-Асса-2", "Анна Каренина" и другие.